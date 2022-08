Giữa căng thẳng, Ấn Độ tố Trung Quốc quân sự hóa eo biển Đài Loan

Đại sứ quán Ấn Độ tại Sri Lanka hôm 28/8 cáo buộc Trung Quốc “quân sự hóa eo biển Đài Loan”. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ sử dụng thuật ngữ này, Guardian cho biết.

Tuyên bố đưa ra nhằm đáp trả bài viết của Đại sứ Trung Quốc tại Sri Lanka Thích Chấn Hoành. Bài viết này ngầm chỉ trích Ấn Độ can thiệp vào tình hình Sri Lanka trong vụ việc tàu Yuan Wang 5 của Trung Quốc ghé thăm quốc gia Nam Á này hồi đầu tháng 8 - bị New Delhi phản đối gay gắt do lo ngại đây là tàu do thám.

“Sri Lanka từng bị nước láng giềng phương bắc tấn công 17 lần”, ông Thích viết. “Hành động ngăn trở từ bên ngoài dựa trên ‘quan ngại an ninh’ mà không có bằng chứng từ các lực lượng nhất định là hành vi xâm phạm chủ quyền và độc lập của Sri Lanka”.

Tàu Yuan Wang 5 của Trung Quốc từng khiến Ấn Độ lo ngại khi thăm cảng Sri Lanka. Ảnh: BBC.

“Chúng tôi đã ghi nhận tuyên bố của ngài đại sứ Trung Quốc. Việc ông ấy vi phạm các nghi thức ngoại giao cơ bản có thể là vì lý do cá nhân, hoặc phản ánh quan điểm lớn hơn của cả đất nước”, Đại sứ quán Ấn Độ tại Sri Lanka tuyên bố trên Twitter sau khi bài viết được đăng tải.

“Người phát ngôn Đại sứ quán Ấn Độ tại Sri Lanka đăng tải bài viết trên để trả lời các câu hỏi liên quan đến bài viết của đại sứ Trung Quốc tại Sri Lanka, khi gắn hoạt động quân sự hóa eo biển Đài Loan với chuyến thăm của tàu Yuan Wang 5 tới cảng Hambantota”, cơ quan trên bổ sung.

Trong bài viết kể trên, ông Thích nhắc lại quan điểm của Trung Quốc với chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Phản ứng về tình hình eo biển Đài Loan hồi đầu tháng 8, Bộ Ngoại giao Ấn Độ không đề cập đến thuật ngữ “quân sự hóa”, mà chỉ cho biết New Delhi “quan ngại trước những diễn biến gần đây” và kêu gọi các bên “kiềm chế, tránh các hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng, giảm căng thẳng, nỗ lực bảo vệ an ninh và hòa bình khu vực”, theo Hindu.