Giroud: 'Thật phi thường'

"Thật phi thường. Chúng tôi đã làm việc rất tốt ở hàng thủ. Điều này làm tôi nhớ lại một chút về trận đấu với Bỉ năm 2018. Thật không may, chúng tôi đã để thủng lưới quả phạt đền nhưng cuối cùng có một pha tấn công tốt. Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp độ trận đấu và trong cuộc sống phải luôn có niềm tin. Tôi biết mình sẽ có thêm cơ hội và biết Griezmann sẽ chuyền cho tôi thêm lần nữa. Tôi rất vui", Giroud chia sẻ nhanh ở cuộc phỏng vấn sau trận.

Tiền đạo Giroud ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Pháp trước Anh tại trận tứ kết cuối cùng của World Cup 2022 rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội). Nhà đương kim vô địch mở tỷ số ở phút 17 do công của Aurelien Tchouameni nhưng để đối thủ gỡ hòa 1-1 phút 54 khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền.

Giroud giúp Pháp dẫn 2-1 ở phút 78 sau đường chuyền thuận lợi của Antoine Griezmann. Tiền đạo 36 tuổi một lần nữa thể hiện được giá trị và nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận.

"Đây là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi nhận thức rõ về tiềm năng của thế hệ tài năng người Anh. Họ cũng chơi tốt còn chúng tôi cố tạo một thế trận chắc chắn. Chúng tôi đã cố gắng chơi phản công rất tốt. Đây là niềm tự hào về sự lựa chọn này và tôi hy vọng đội sẽ tiến xa nhất có thể", Giroud nói về chiến thuật của tuyển Pháp.

Pháp cần thêm hai trận thắng để bảo vệ danh hiệu. Morocco là chướng ngại vật tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps sau khi đội bóng châu Phi hạ Bồ Đào Nha 1-0.

"Trong phòng thay đồ, mọi người nhảy múa và ăn mừng rất nhiều. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ chủ tịch liên đoàn. Chúng tôi sẽ ăn mừng thật nhiều, lấy lại năng lượng và hy vọng có trận đấu tuyệt vời trước Morocco, đội đã thể hiện được nguồn lực và chất lượng. Morocco xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng. Chúng tôi phải cố gắng hết mình trước đối thủ này", Giroud cho biết.

Trận bán kết World Cup giữa Pháp và Morocco sẽ diễn ra lúc 2h ngày 15/12 (giờ Hà Nội).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019