Giroud: 'Messi thật phi thường'

"Messi thật phi thường nhưng chúng tôi sẽ không để anh ấy có một đêm tuyệt vời nhất trong đời. Chúng tôi muốn thắng trận này. Chúng tôi muốn vô địch World Cup thêm một lần nữa", Goal dẫn lời Giroud.

"Tuy nhiên, Argentina không chỉ có một mình Messi. Họ còn những cầu thủ tuyệt vời khác. Đó là lý do họ rất mạnh", chân sút chủ lực của tuyển Pháp nói thêm.

Ở World Cup 2018, Pháp đã đánh bại Argentina 4-3 tại vòng 1/8. Khi đó, N'Golo Kante hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa chặt Messi. Nhưng lần này, siêu sao phòng ngự của Chelsea đã không có mặt và tuyển Pháp cũng thay đổi nhiều.

Giroud chia sẻ thêm: "Tôi không biết rằng liệu Pháp có cần lên phương án đặc biệt hay không. Tôi còn nhớ ở năm 2018, Kante đã luôn theo sát Messi. Nhưng lần này, tôi không biết kế hoạch sẽ là gì. Chúng tôi sẽ thảo luận với HLV trưởng".

Thủ môn Hugo Lloris cũng bày tỏ quyết tâm. Anh nói: "Chúng tôi đã kiệt sức và mệt mỏi nhưng hài lòng với thành quả đạt được. Chúng tôi đang đứng trước thời cơ vàng để cùng Pháp làm nên lịch sử. Chúng tôi phải thể hiện tất cả tinh túy ở trận chung kết".

"Đó sẽ là một trận chung kết tuyệt vời. Argentina cũng là một đội bóng tuyệt vời với một cầu thủ đã đi vào lịch sử bóng đá, Lionel Messi. Tuy nhiên, chúng tôi có cơ sở để giành chiến thắng", đội trưởng tuyển Pháp khẳng định.

Trận chung kết giữa Pháp và Argentina sẽ diễn ra lúc 22h ngày 18/12 (giờ Hà Nội). Thành tích của hai đội ở hai trận chung kết World Cup gần nhất là trái ngược. Trong khi Pháp đánh bại Croatia để lên ngôi vương vào năm 2018 thì Messi và đồng đội về nhì ở World Cup 2014 sau khi thua Đức.

