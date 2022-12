Giroud bị tước pha móc bóng thành bàn đẹp mắt

Trọng tài thổi còi dừng trận đấu trước khi Olivier Giroud tung người móc bóng vào lưới Ba Lan trong lúc thủ môn Wojciech Szczesny nằm sân.

Trọng tài Saez giải thích lý do thổi còi trước khi Giroud tung người ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Tình huống diễn ra ở phút 58 trong trận knock-out của Pháp với Ba Lan vào tối 4/12. Giroud có pha ngã vô-lê đẹp mắt vào lưới nhưng trọng tài Jesús Valenzuela Saez lại không công nhận. "Vua áo đen" người Venezuela thổi dừng trận đấu trước đó vì thủ môn Ba Lan nằm sân.

Nhiều khả năng, ông Saez cho rằng trung vệ Raphael Varane của Pháp đã phạm lỗi với thủ môn Szczesny trước đó. Pha chiếu chậm cho thấy Varane hoàn toàn không có tác động trong khi thủ môn Ba Lan lao ra đấm bóng và va chạm với anh và một hậu vệ Ba Lan khác.

Bên cạnh đó, trọng tài Saez cũng có lý do cho trận đấu dừng lại không hẳn vì một tình huống phạm lỗi. Nếu trọng tài cho rằng một cầu thủ bị chấn thương nặng (thường sau một pha va chạm vào vùng đầu) thì ông có thể dừng trận đấu ngay lập tức để cầu thủ được chăm sóc y tế.

Động tác của thủ môn Szczesny cho thấy anh bị thương ở vùng lưng chứ không phải phần đầu. Ảnh: Reuters.

Thế nhưng pha va chạm của Szczesny khi anh bật nhảy chỉ là va chạm ở vùng lưng dưới, không ảnh hưởng đến phần đầu. Thủ môn này có thể bị đau nhưng việc anh quyết định nằm sân thay vì đứng lên thi đấu cho hết tình huống là rất mạo hiểm. Bởi lẽ, bóng khi đó vẫn còn trong cuộc.

VAR đã không thể can thiệp trong tình huống này. Có thể lý giải vì trọng tài đã cắt còi trước khi Giroud kịp đưa bóng vào lưới. Do đó, pha bóng sau tiếng còi của trọng tài không được tính và VAR không được can thiệp vì diễn biến này nằm ngoài 4 trường hợp can thiệp của VAR.

Có thể thấy trọng tài chính là người chủ động can thiệp ở tình huống này dựa trên nhận định của ông về tình huống va chạm của thủ môn Ba Lan với cầu thủ Pháp. Trọng tài người Venezuela cũng có một số nhận định khó hiểu trong một cặp đấu giữa hai đội tuyển ở châu Âu.

Ban tổ chức đã phân công một trọng tài Nam Mỹ bắt một cặp đấu giữa hai đội đến từ châu Âu. Trọng tài Saez sinh năm 1983, lên cấp FIFA từ năm 2013. Đây là lần đầu tiên ông dự một kỳ World Cup và trận Pháp 3-1 Ba Lan là trận thứ 2 ông bắt chính. Trước đó, ông thổi trận Anh hòa Mỹ 0-0 ở vòng bảng.

