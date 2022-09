Giọt nước mắt của Nadal và Federer

Sẽ là bình thường nếu Roger Federer khóc trong trận đấu chính thức cuối cùng của sự nghiệp. Nhưng ngay cả Rafael Nadal cũng rơi nước mắt.

Nadal, người bạn và cũng là đối thủ lớn của Federer trong sự nghiệp, không thể kiềm chế cảm xúc khi chứng kiến tay vợt Thụy Sĩ khóc. Đó gần như là một trong những khoảnh khắc đẹp và xúc động bậc nhất của thể thao thế giới.

"Hôm nay là ngày tuyệt vời. Tôi hạnh phúc, không buồn. Cảm giác thật tuyệt khi ở đây. Tôi rất vui vì đã vượt qua", Federer nói. Nhưng những giọt nước mắt tay vợt người Thụy Sĩ rơi trên sân O2 Arena vẫn chất chứa không ít nỗi buồn.

Đoạn kết đầy lưu luyến

Federer khóc khi ôm Nadal và các tay vợt khác, giữa 17.500 người hâm mộ vỗ tay và hô vang tên huyền thoại người Thụy Sĩ. Nadal cũng không cầm được nước mắt. Tay vợt người Tây Ban Nha khóc khi ngồi cạnh Federer, giữa lúc Ellie Goulding trình bày một bài hát để kết thúc một đêm đáng nhớ.

Roger Federer và Rafael Nadal rơi nước mắt trong trận đấu chính thức cuối cùng của tay vợt người Thụy Sĩ. Ảnh: Eurosport.

Ca sĩ người Anh hát ca khúc nổi tiếng "Still Falling For You" (Tôi vẫn còn yêu bạn). Một bài hát không thể phù hợp hơn trong ngày chia tay của Federer, cho chính tay vợt người Thụy Sĩ, cho chính Nadal và người hâm mộ tennis thế giới.

Federer và Nadal - hai tay vợt đã tạo ra cuộc cạnh tranh nổi tiếng bậc nhất làng quần vợt thế giới - sát cánh cùng nhau để đối đầu cặp đôi người Mỹ, Jack Sock và Frances Tiafoe, tại Laver Cup 2022. Federer không thi đấu trong hơn một năm qua và chẳng có gì bất ngờ khi anh cùng Nadal để thua cặp đôi người Mỹ với các tỷ số 6-4, 6-7, 9-11.

Sự nghiệp của Federer xuống dốc từ lâu, khi anh phải chống chọi với chấn thương đầu gối trong 3 năm qua và cần đến 3 cuộc phẫu thuật để giải quyết vấn đề. Lần gần nhất "Fedex" ra sân đó là trận thua Hubert Hurkacz ở tứ kết Wimbledon năm ngoái.

Trong ngày giải nghệ, Federer nhận được những sự ủng hộ xứng đáng. Trên khán đài, gia đình anh có đủ. Vợ và bốn đứa con, cùng với cha mẹ của Federer hòa lẫn giữa tiếng reo hò từ các khán giả, những người có lẽ cũng xúc động khi chứng kiến Nadal hay Federer khóc.

"Mọi người đều ở đây, các chàng trai và cô gái. Vợ tôi đã rất ủng hộ. Cô ấy có thể ngăn cản tôi (tiếp tục thi đấu) từ rất lâu rồi nhưng không làm thế", Federer nói. "Cô ấy tiếp tục động viên và cho phép tôi chơi tiếp, điều đó thật tuyệt vời - cảm ơn em".

Nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng có mặt trong ngày Federer giã từ sự nghiệp, bao gồm huyền thoại Rod Laver hay diễn viên nổi tiếng Hollywood, Hugh Grant. Hai tay vợt số một thế giới hiện tại trên bảng xếp hạng nam nữ, Carlos Alcaraz và Iga Swiatek, cũng không giấu sự xúc động khi xem trận đấu trên truyền hình.

Federer là duy nhất

"Tôi có buổi tập vào sáng mai nhưng đêm nay tôi không muốn đi ngủ", Swiatek viết. "Cho lần cuối cùng, Roger". Alcaraz thì viết trên trang cá nhân, kèm biểu tượng trái tim tan vỡ: "Cảm ơn RF (tên viết tắt của Roger Federer)".

"Ai đang xem Laver Cup? Federer đang trình diễn những thứ mang thương hiệu Federer", Alcaraz không giấu sự thán phục. "Cuối cùng điều đó cũng xảy ra, Federer sát cánh Nadal".

Alcaraz nhận nhiều mỹ từ sau khi vô địch US Open vào tháng này. Anh được kỳ vọng tạo nên kỷ nguyên mới của quần vợt. Nhưng trong ngày Federer giải nghệ, tay vợt người Tây Ban Nha bộc lộ cảm xúc như bao người hâm mộ khác. Anh tỏ vẻ xúc động, thán phục và trầm trồ.

Federer không kiềm chế được cảm xúc khi nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu quần vợt. Ảnh: Reuters.

Hành trình của Federer có ý nghĩa như thế nào đối với quần vợt và người hâm mộ thế giới? Nhiều người nói rằng Federer là biểu tượng của quần vợt. Đối với một số người, anh chơi thứ tennis vượt qua ra mọi khuôn khổ trước đây. Biểu cảm và thái độ của Nadal, Alcaraz hay Swiatek nói lên tất cả.

"Với lời tạm biệt của Roger, một phần trong tôi đã rời đi cùng anh ấy", Nadal diễn đạt theo cách không thể xúc động hơn.

Thử tưởng tượng cảnh Cristiano Ronaldo khóc trong ngày Lionel Messi chia tay sự nghiệp cầu thủ? Điều đó có lẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ có Federer khiến Nadal xúc động như vậy. Họ là kình địch, là đối thủ nhưng cũng là hai người bạn thân thiết với nhau. Thể thao thế giới khó chứng kiến điều tương tự.