Giọng nói tướng mới được đánh giá hay nhất Liên Minh Huyền Thoại

Theo đoạn video giới thiệu tướng mới được Riot ra mắt ngày 2/9, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) được chiêm ngưỡng và rút ra những đánh giá tổng quan về vị tướng mới mang tên Vex. Một trong những điều khiến mọi người thích thú, chính là giọng nói và cách cô tương tác với những vị tướng khác theo hướng rất đa dạng.

Mở đầu khung cảnh, Vex lên tiếng khi thấy tướng Zoe: "Lại thêm một kẻ đáng chết. Này cái bóng của ta, ngươi xử lý tên này được chứ?". Ở một khung cảnh khác, khi Vex gặp tướng Ivern, cô thẳng thắn cho rằng: "Ôi trời... nhìn cái cây này xem, nhìn ngốc thật!".

Thậm chí, khi tương tác với những vị tướng mang vẻ u sầu giống với tính cách của cô như Amumu hoặc Viego, Vex cũng tỏ ra thích thú và xem họ là bạn. Cô đánh giá về Viego như: "À Viego đó à... Nếu là anh ấy thì ổn thôi. Ý tôi là, sao cũng được, chắc vậy?". Còn đối với Amumu, Vex thậm chí còn thích thú hơn khi cho rằng: "Bạn buồn và là xác ướp? Chúng ta nên chơi thân!".

Theo tạo hình nhân vật của Vex, Riot Games muốn khắc họa về một vị tướng thuộc tộc Yordle mang phong cách "Gothic" (theo kiểu phục hưng, mang màu sắc tăm tối - PV). Điều này khiến Vex trở nên rất thú vị theo sở thích của các khu vực như châu Âu hoặc Bắc Mỹ.

"Thật không nghĩ rằng tộc Yordle lại có thể được thiết kế với màu sắc tăm tối theo hướng dễ thương đến vậy! Hãy nghe thử tông giọng và cách cô ấy tương tác với các vị tướng khác, điều đó khiến tôi cực kỳ thích thú. Chắc chắn tôi sẽ sử dụng cô nàng này khi được ra mắt", thành viên Tommy874 thuộc khu vực châu Âu bình luận và nhận được hơn 600 lượt thích trên mạng xã hội.

Tuy nhiên ở các khu vực như LPL (Trung Quốc), LCK (Hàn Quốc) và VCS (Việt Nam). Nhiều người chơi đánh giá không cao về thiết kế này. "Tộc Yordle nên mang màu sắc tươi tắn như Teemo hoặc Tristana, thay vì tăm tối như các vị tướng đến từ Quần Đảo Bóng Đêm trong LMHT", thành viên TsuShenHyung nêu quan điểm trong video giới thiệu Vex.

Ở diễn biến khác, Riot cũng chia sẻ kế hoạch cho nữ ca sĩ tuổi teen người Mỹ Billie Eilish lồng tiếng cho tướng Vex trong nhóm nhạc thần tượng Pentakill. Cộng đồng cũng cho rằng đây sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo, khi các bài hát của Billie cũng "tăm tối" và có phần điên loạn, rất hợp với phong cách của vị tướng này.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell sinh ngày 18/12/2001, là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Cô lần đầu tiên được công chúng chú ý vào năm 2016 khi đăng tải bài hát "Ocean Eyes". Billie cũng là nữ ca sĩ trẻ nhất và là người thứ hai từng giành được bốn hạng mục Grammy chính: Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year, và Album of the Year trong cùng một năm.

TIME - tạp chí tin tức hàng tuần của Mỹ - đã điểm tên cô trong danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất năm 2019.