Giọng hát Vương Phi đánh thức bệnh nhân hôn mê

Vương Phi vốn được mệnh danh là "Thiên hậu làng nhạc" với giọng ca trong trẻo. Mới đây, các bác sĩ ở Vũ Hán đã dùng âm nhạc của Vương Phi để điều trị cho một bệnh nhân hôn mê.

Ngày 3/2, trang CTwant đưa tin các bác sĩ tại Vũ Hán, Trung Quốc đã sử dụng âm nhạc của Vương Phi làm phương pháp trị liệu cho bệnh nhân hôn mê và thu được thành công bất ngờ.

Theo đó, anh Sầm Dương tốt nghiệp thạc sĩ đại học Thanh Hoa và là một lãnh đạo của công ty về khoa học kỹ thuật ở thành phố Vũ Hán bị đột quỵ não dẫn đến hôn mê 39 ngày.

Các bác sĩ đã tìm hiểu sở thích hàng ngày của Sầm Dương, anh là người hâm mộ cuồng nhiệt "Thiên hậu làng nhạc" Trung Quốc. Do đó, các bác sĩ quyết định mở ca khúc của Vương Phi cho anh nghe mỗi ngày trong suốt quá trình trị bệnh. Ngày 10/1, sau khi nghe nhạc Sầm Dương đã cử động ở mắt. Ngày 2/2, anh có thể giao tiếp, cử động nhẹ.

Nhờ giọng hát của Vương Phi, bệnh nhân đã tỉnh lại sau thời gian dài mất nhận thức.

Vương Phi sinh năm 1969 tại Bắc Kinh nhưng thành danh tại Hong Kong, được mệnh danh là "Thiên hậu làng nhạc". Khởi nghiệp ở tuổi 20, nữ ca sĩ mang đến sự mới mẻ cho giới âm nhạc Hoa ngữ bằng chất giọng ngọt ngào, nhưng đầy nội lực.

Thập niên 1990, các sản phẩm âm nhạc của Vương Phi luôn dẫn đầu doanh thu. Cô còn là ca sĩ người Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time danh tiếng.

Từ năm 2010, cô gần như ở ẩn, không tổ chức live show hay phát hành sản âm nhạc mới. Tuy nhiên, tên tuổi của Vương Phi vẫn có chỗ đứng trong giới nghệ thuật. Năm 2016, "Thiên hậu làng nhạc" quay trở lại với show kỷ niệm sự nghiệp. Giá vé show đắt đỏ nhưng nhanh chóng bán hết. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng là fan của nữ ca sĩ và tìm cách mua vé đến xem.

Giọng của Vương Phi từng được ví là tiếng hát của thiên thần.

Hiện tại, do tình hình bệnh dịch, tất cả live show của cô đều bị tạm hoãn. Để duy trì danh tiếng và thu nhập, Vương Phi hợp tác với các nền tảng âm nhạc tổ chức những đêm nhạc trực tuyến phục vụ khán giả.

Một số bài hát kinh điển của Vương Phi là Hồng đậu, Người đàn bà dễ bị tổn thương, Mong người dài lâu,Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm kinh... Vương Phi cũng thường được mời thể hiện nhạc phim như So young (Gửi thời thanh xuân), Tha thứ (Thiên long bát bộ 2003), Người trong mộng (Trùng Khánh Sâm Lâm), Eyes on me (Final fantasy 8 - 1994).

Ngoài ra, cô còn được chú ý với mối tình lâu năm, nhiều thăng trầm với nam ca sĩ Tạ Đình Phong.