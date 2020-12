Giọng ca 15 tuổi chiến thắng The Voice Mỹ

Carter Rubin, thí sinh đội Gwen Stefani, trở thành quán quân chương trình The Voice Mỹ mùa 19.

Chung kết The Voice Mỹ mùa 19 diễn ra hôm 15/12. Theo CNN, chiến thắng thuộc về thí sinh 15 tuổi Carter Rubin. Đây cũng là mùa giải đầu tiên đội huấn luyện viên Gwen Stefani giành ngôi quán quân. Tại khoảnh khắc được gọi tên, ca sĩ tuổi teen ôm mặt xúc động.

Carter Rubin đã thể hiện bản hit The Climb của Miley Cyrus và song ca You Make It Feel Like Christmas với huấn luyện viên. Ở đêm thi trước, anh hát ca khúc Up From Here.

Khoảnh khắc chiến thắng của giọng ca 15 tuổi. Ảnh: The Sun.

Gwen Stefani chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội: "Chúa ơi, chúng tôi đã chiến thắng. Không thể tin được".

Theo The Sun, gia đình Carter Rubin có truyền thống nghệ thuật. Vào những năm 1960, ông nội anh biểu diễn guitar và hát bè trong nhóm nhạc Jay and the Americans. Ngay từ vòng thi giấu mặt, Carter Rubin đã gây ấn tượng bởi chất giọng cao và trong trẻo. Huấn luyện viên Gwen Stefani và John Legend tranh giành để thuyết phục ứng viên tiềm năng về đội mình.

Gwen Stefani nhận xét: "Con trai tôi cũng 14 tuổi. Tôi nghĩ mình có thể chăm lo cho bạn như một người mẹ và khiến bạn thoải mái. Em có chất giọng rất đẹp, khiến tôi sửng sốt".

Bên cạnh đó, quán quân The Voice còn khiến khán giả xúc động với câu chuyện về tình cảm anh em. Anh trai của Carter Rubin được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ khi 2 tuổi. Carter tâm sự mình và anh trai có sự gắn kết đặc biệt. Trong vòng thi bán kết, Carter đã hát ca khúc nhạc phim nổi tiếng Rainbow Connection để tặng anh trai.

Dàn huấn luyện viên của The Voice Mỹ mùa 19.

Giọng ca 15 tuổi tiết lộ Harry Styles, Shawn Mendes, Ed Sheeran và Lewis Capaldi là những nghệ sĩ có ảnh hưởng đến phong cách âm nhạc của anh. Carter Rubin mong muốn sớm thực hiện album để chứng minh bản thân nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật.

Chương trình The Voice Mỹ mùa 19 bắt đầu phát sóng ngày 19/10 trên đài NBC. Dàn giám khảo gồm John Leged, Kelly Clarkson, Blake Shelton và Gwen Stefani.