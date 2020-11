Giới võ lâm hồi hộp chờ quán quân 'Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15'

Top 21 thí sinh xuất sắc “Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15” - ai sẽ trở thành gương mặt đại diện cho dòng game Kiếm Hiệp Tình Duyên tại Việt Nam?

Sau hơn 2 tháng khởi tranh, qua 3 vòng thi gay cấn, 21 ứng cử viên xuất sắc của “Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15” (Miss & Mister VLTK 15) đã tề tựu về nhà chung để tham gia vòng đua cuối - chặng nước rút tìm chủ nhân của ngôi vị quán quân chung cuộc.

21 thí sinh xuất sắc vào nhà chung cuộc thi “Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15”.

Trong vòng chung kết này, sự tin tin, bản lĩnh, khả năng hòa nhập, giao tiếp và ứng biến là những kỹ năng cần thiết, đồng thời trở thành thước đo để BGK đánh giá thí sinh. Trải qua 3 tập thử thách, sát cánh cùng nhau vượt từng chướng ngại vật, 21 thí sinh không chỉ thân thiết và gắn kết hơn, mà còn có sự phát triển mạnh về chuyên môn. Từ những người chưa có quá nhiều kinh nghiệm làm việc với ống kính, nay các thí sinh đã biết cách thể hiện bản thân, tự tin trình diễn và tạo dáng trước đám đông.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cùng hai cộng sự là stylist Ti Ak và trợ lý catwalk Nguyễn Anh Tuấn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên chuyên môn cho các thí sinh.

Trong khuôn khổ cuộc thi, tranh đấu là điều tất yếu nhưng với “Miss & Mister VLTK 15”, yếu tố này được nhường chỗ cho sự “cạnh tranh công bằng”. Không ngừng nỗ lực và quyết liệt chinh phục thử thách, nhưng trong đời sống thực, họ chính là những người bạn, anh em thân thiết. Thậm chí, khán giả còn ngạc nhiên trước những màn tung hứng mặn mòi của các thí sinh.

Trong 3 tập trước, 21 thí sinh đã có trải nghiệm thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: Hội Ngộ Phong Cách (tập 1) làm quen, bắt nhịp cùng những người bạn mới; Trăm Tài Tỷ Sắc (tập 2) học hỏi kỹ năng làm việc trước ống kính, hóa thân thành người Việt xưa thông qua bộ ảnh chụp cùng Nhật Bình - áo tấc; Khuynh Đảo Võ Lâm (tập 3) với những trò chơi vận động vui nhộn và thoải mái thể hiện cá tính trong bộ ảnh phong cách đường phố.

Các thí sinh chụp ảnh cùng cổ phục Nhật Bình: Như Ngọc, Quang Sáng (áo tấc xanh) và Văn Tá (áo tấc đỏ).

Ở tập thi đấu cuối cùng lấy chủ đề Đăng Quang chuẩn bị phát sóng tới đây, khán giả sẽ được chứng kiến khoảnh khắc ấn định chủ nhân vương miện và quyền trượng danh giá của cuộc thi. Tính đến nay, qua 3 tập thử thách, khán giả đã lựa chọn cho mình những cái tên sáng giá sẽ giành ngôi vị quán quân.

Ở bảng xếp hạng Mister (nam), có thể kể đến chàng huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, người mẫu tự do Lê Đình Nghiêm đến từ VLTK Mobile với thân hình chuẩn, cuốn hút; thí sinh Thanh Tú (VLTK II) được siêu mẫu Võ Hoàng Yến nhận xét có gương mặt góc cạnh, vô cùng nam tính. Anh sở hữu gia tài chiến tích đồ sộ từ các trận chiến lớn nhỏ của VLTK II. Cùng với đó, sự xuất hiện của Top 12 The Face 2017 - cuộc thi do VLTK Mobile tổ chức - Nguyễn Chánh Tín (Shen) cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

3 thí sinh nổi bật ở bảng xếp hạng Mister (nam) là Lê Nghiêm, Anh Tú và Chánh Tín.

Còn với bảng xếp hạng Miss (nữ), thí sinh Bảo Trâm - đại diện đến từ VLTK Công Thành Chiến được nhận xét là “đả nữ” đích thực với gia tài huy chương đồ sộ ở các bộ môn võ Vovinam và Taekwondo.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Á quân 2 Miss VLTK Mobile năm 2018 - “Min Chu” Nhật Phương cũng gây nhiều chú ý. Hai cô nàng Thùy Linh đến từ VLTK II và Lô Thị Hạnh của VLTK tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn, vẫn chinh phục khán giả nhờ sự duyên dáng và nụ cười tươi tắn luôn thường trực.

Bảo Trâm, Thùy Linh, Nhật Phương và Lô Thị Hạnh là các ứng cử viên sáng giá ở bảng xếp hạng Miss (nữ).

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn rất khó đoán định. Bởi ngoài những thí sinh kể trên, cuộc thi còn ẩn chứa nhiều cái tên tiềm năng như nữ giảng viên Huỳnh Yến hay chàng Việt kiều Hồng Hải (VLTK Công Thành Chiến), game thủ sở hữu tài khoản Top 1 Võ Lâm miễn phí - Huỳnh Quốc Khánh, nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng VLTK II - Lửa Trung Thiện, “đàn anh” Quang Sáng - người đã gắn bó với Võ Lâm Truyền Kỳ từ những ngày đầu...

Cuối cùng, ai sẽ đăng quang ngôi vị danh giá nhất của “Miss & Mister VLTK 15”? Câu trả lời sẽ có trong tập 4 - Đăng Quang, phát sóng ngày 3/11. Độc giả theo dõi tập 4 tại đây và tìm hiểu thêm thông tin cuộc thi tại website.