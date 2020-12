Giới trẻ Trung Quốc năng lên mạng tìm cách kiếm tiền

Với xu hướng livestream tài chính mới ở Trung Quốc, các doanh nghiệp nước ngoài chật vật bắt nhịp để đánh chiếm ngành công nghiệp trị giá 2.800 tỷ USD tại đất nước tỷ dân.

Theo Bloomberg, tại một cửa hàng trà sữa nổi tiếng ở Thâm Quyến (Trung Quốc), ông Deng Jingdong - một nhà quản lý quỹ - ghim chiếc mic vào ve áo, nhìn vào máy quay và bắt đầu buổi phát trực tiếp cho 400.000 người xem trên Alipay.

Để thu hút thêm lượt thích và người theo dõi, các ưu đãi tặng tiền và rượu Quý Châu Mao Đài liên tục xuất hiện trên màn hình. Trong khi đó, ông Deng không ngừng giới thiệu về quỹ mới của công ty quản lý quỹ Invesco Great Wall.

Khi nhấp vào các biểu tượng, người xem sẽ được đưa đến một trang web. Tại đây, họ có thể đầu tư vào hàng loạt cổ phiếu trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, du lịch và chăm sóc sức khỏe được niêm yết tại Trung Quốc của quỹ đầu tư.

Các nhà quản lý quỹ huy động tiền thông qua hình thức phát trực tiếp. Ảnh: Bloomberg.

Xu hướng mới

Đó là một thế giới mới và rất hấp dẫn của ngành công nghệ quỹ tương hỗ trị giá 18.300 tỷ NDT ( 2.800 tỷ USD ) của Trung Quốc. Tại đây, các mạng lưới phân phối vốn truyền thống như ngân hàng sẽ bị choáng ngợp bởi những livestreamer (người phát trực tiếp) ồn ào, đầy màu sắc, cùng với các tên tuổi nổi tiếng toàn cầu như BlackRock Inc. và Vanguard Group Inc.

Xu hướng này đã được thúc đẩy bởi dịch Covid-19, khi mọi người mắc kẹt trong nhà vì các yêu cầu giãn cách xã hội. "Mọi nhà quản lý tài sản đều nhảy vào cuộc đua. Phát trực tiếp là một hiện tượng mới nhưng phát triển rất nhanh", Bloomberg dẫn lời ông Ken Kang, CEO của Invesco Great Wall (trụ sở Thâm Quyến), tiết lộ.

Năm ngoái, Invesco Great Wall vẫn chủ yếu quảng cáo các sản phẩm thông qua những bài viết trên phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, năm nay, công ty tập trung toàn lực vào phát trực tiếp. Các nhà quản lý quỹ đã tổ chức hơn 90 buổi phát trực tiếp. Trong thời gian phát trực tiếp của ông Deng, màn hình sẽ hiển thị lợi nhuận, kinh nghiệm trong ngành của ông và phân tích sơ bộ về số tiền mà quỹ nắm giữ để thu hút khán giả đầu tư.

Đối với các công ty nước ngoài đang cố gắng thâm nhập thị trường Trung Quốc, đây có thể là một môi trường xa lạ, thậm chí kỳ lạ. Những quỹ được hỗ trợ bởi các doanh nghiệp nước ngoài đã huy động 470 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, con số này chưa bằng 50% số tiền mà hơn 100 đối thủ địa phương đạt được ( 967 tỷ USD ), theo dữ liệu của Morningstar.

Trong số 10 quỹ lớn nhất về số vốn huy động, chỉ 2 quỹ được rót vốn bởi các doanh nghiệp nước ngoài.

Các quỹ nước ngoài lép vế so với những đối thủ địa phương trong việc huy động vốn. Ảnh: Bloomberg.

"Sự hiện diện và tương tác trực tuyến là rất quan trọng tại Trung Quốc", ông Yoon Ng, Giám đốc cấp cao tại hãng Broadridge Financial Solutions, nhận định. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ công nghệ tài chính cho doanh nghiệp, bao gồm những nhà quản lý tài sản. "Để cạnh tranh trên thị trường này, các công ty nước ngoài phải tiến rất nhanh".

Xu hướng mới xuất hiện khi những người am hiểu công nghệ đến độ tuổi có đủ tiền để đầu tư. Họ bắt đầu tìm cách kiếm tiền. Các nền tảng trực tuyến đóng vai trò ngày càng lớn, nhất là sau khi những trang web này được cấp phép bán quỹ tương hỗ.

Trang web 1234567.com.cn của East Money Information Co. - một trong những nền tảng phân phối trung gian lớn nhất - đã bán được 659 tỷ NDT hồi năm ngoái, đánh bại các gã khổng lồ phân phối truyền thống như Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

"Trước đây, các công ty quản lý quỹ đã rất hài lòng nếu một quỹ mới thu về 2-3 tỷ NDT trong lần ra mắt đầu tiên. Nhưng giờ, một nhà quản lý nổi tiếng có thể dễ dàng huy động hơn 10 tỷ NDT thông qua những kênh phân phối trực tuyến”, ông Lu Haiyang, Giám đốc điều hành của Hongtai Wealth, chia sẻ.

Thế hệ trẻ tìm cách kiếm tiền

Với 1,3 tỷ người dùng di động kết nối Internet ở Trung Quốc, các nền tảng công nghệ đã làm gián đoạn ngành tài chính của đất nước tỷ dân. Hàng loạt công ty mới nhưng có sức lan tỏa lớn đã khai thác từ lĩnh vực cho vay, bảo hiểm đến quản lý tài sản.

Ant bán quỹ tương hỗ cho hơn 500 triệu người, phân phối sản phẩm của hơn 20 nhà quản lý tài sản, bao gồm liên doanh địa phương của Invesco. Gã khổng lồ fintech cung cấp dịch vụ phát trực tiếp cho các nhà quản lý tài sản trên ứng dụng Alipay - nền tảng có 1 tỷ người dùng.

Các nền tảng khác, bao gồm những nền tảng do Bilibili Inc. (niêm yết trên Nasdaq) điều hành và ByteDance - chủ sở hữu của TikTok - cũng chạy đua trong lĩnh vực tài chính.

Ông Zheng Zhiyong là một trong những người có sức ảnh hưởng với ngành tài chính Trung Quốc. Ông quản lý các tài khoản cá nhân trên nhiều nền tảng với tên Wangjing Bogle. Ông Zheng có gần 500.000 người theo dõi trên Alipay, hơn 200.000 người tại Xueqiu và 1234567.com.cn.

Gần 3.000 thành viên trả 1.000 NDT ( 153 USD ) mỗi năm cho ông Zheng để biết các lựa chọn đầu tư hàng ngày của ông. Ngoài ra, ông Zheng còn được trả tiền cho những buổi phát trực tiếp. "Mô hình Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển từ mô hình cũ của Mỹ sang mô hình dựa trên Internet”, ông nhận xét.

Người trẻ Trung Quốc năng xem livestream của các chuyên gia tài chính để kiếm tiền. Ảnh: Reuters.

Sau một thập kỷ làm việc cho các công ty quản lý quỹ và chứng khoán, ông Zheng chuyển sang hoạt động độc lập vào năm 2018 trên nền tảng Internet và nhanh chóng nổi tiếng. Đây là một thời điểm thuận lợi cho ông. Người Trung Quốc ngày càng giàu có. Thế hệ trẻ am hiểu công nghệ sẵn sàng đầu tư và học hỏi từ những chuyên gia như ông Zheng.

"Việc nắm bắt bối cảnh tại Trung Quốc là chìa khóa quan trọng đối với các công ty toàn cầu", ông Lu tại Hongtai khẳng định.

Gần như hàng tuần, ông Deng và các đồng nghiệp thay phiên nhau phát trực tiếp trên nền tảng Alipay. "Trung Quốc đang trải qua quá trình nâng cấp chi tiêu tiêu dùng. Quá trình này diễn ra đặc biệt nhanh ở các thành phố nhỏ hơn và vùng nông thôn", ông Deng nói trong một buổi phát trực tiếp.

"Điều đó tạo ra rất nhiều cơ hội đầu tư vào những thương hiệu địa phương mới nổi ở Trung Quốc", ông khẳng định với hàng trăm nghìn khác giả của mình.