Giới trẻ TP.HCM xếp hàng chờ tham gia lễ hội truyện tranh

Thái My (quận 5) đang cosplay nhân vật Kuji trong Hololive. My cho biết đây là lần đầu cô tham gia Comic Fes tại Việt Nam. "Sự kiện đông hơn em nghĩ, hàng trăm nhân vật trong truyện tranh được các bạn cosplay rất đẹp", My nói.