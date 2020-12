Giới trẻ TP.HCM thích ăn mặc dị tại tuần lễ thời trang

Kim Thành là tín đồ có sự đầu tư chỉn chu trong suốt 6 ngày diễn ra sự kiện The Best Street Style. Chia sẻ với Zing, anh cho biết bản thân tiêu tốn hơn 100 triệu đồng cho những bộ cánh street style được may đo riêng với hy vọng tạo được sự chú ý trên đường phố.