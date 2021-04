Giới trẻ TP.HCM mặc đồ chất ở hội chợ thời trang cuối tuần

Ngụy Tấn Lộc (bên phải, sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành, quận 4) đi mua sắm cùng 2 người bạn. Anh cho biết: "Tôi thường mua áo khoác và áo thun mỗi khi đến The New District. Tôi sưu tầm những món đồ đẹp để dành dịp phối chúng với nhau". Góp mặt tại sự kiện thời trang, Tấn Lộc diện áo thun Drew House, phối kèm áo khoác DVRK. Anh tạo điểm nhấn bằng một số phụ kiện và giày sneakers Nike Air Jordan 1 High OG Black And White.