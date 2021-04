Giới trẻ TP.HCM chi tiền triệu mua sắm tại hội chợ thời trang

Kiên Hoàng (sáng lập thương hiệu C.Y.M, tham gia hội chợ lần này) cho biết: "Trang phục của thương hiệu do tôi tự thiết kế, sau đó gia công và sản xuất ở Hà Nội. Tôi có cửa hàng riêng ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) và quận 1 (TP.HCM). Thông thường, doanh thu bán hàng của tôi khi bán ở 'The New District' cao hơn gấp 3-4 lần so với hình thức online".