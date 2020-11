Giới trẻ thỏa sức sáng tạo tại sự kiện Vans Checkerboard Day

10 tổ chức được hỗ trợ bao gồm: Get Lit-Words Ignite, The Skatepark Project, Arte Por La Vida, Social Skate, Singapore Association for Mental Health, Buku Jalanan Chow Kit, World of Art Brut Culture, Campaign Against Living Miserably, The Wave Project và The Ben Raemers Foundation. Độc giả theo dõi Facebook và Instagram của Vans Việt Nam để chờ đón những sự kiện tiếp theo.