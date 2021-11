Giới trẻ thích xăm tiếng Việt

Nhiều bạn trẻ chọn xăm lời nhắn cuối cùng, câu nhắc nhở của cha mẹ lên người. Đó là cách họ chọn để nhớ về người thân yêu.

"Phỏng vấn đậu hay ko bé" (phỏng vấn đậu hay không bé) là câu Kiều My (sinh năm 1996) - chủ một tiệm xăm ở Đà Nẵng thực hiện cho nữ khách hàng của mình. Đây là lời nhắn cuối mà mẹ của khách hàng gửi trước khi bà qua đời vì bệnh tật. Câu chuyện này được chia sẻ trên nhiều diễn đàn từ ngày 30/10.

Nói với Zing, Kiều My cho biết: "Thực ra, tôi cũng không muốn chia sẻ nhiều vì sợ cô gái xăm hình đó thấy rồi đau lòng, nhớ mẹ mình thêm".

Mỗi hình xăm là một câu chuyện

Gắn bó với nghệ thuật xăm hình từ lâu, My thường nhận làm những tác phẩm thực sự có ý nghĩa. Khách hàng của cô thường là những bạn trẻ yêu cầu xăm lên cơ thể hình ảnh, dòng chữ về gia đình, người thân. Những dòng chữ nhắc nhở từ phụ huynh bằng tiếng Việt hay đoạn tin nhắn ý nghĩa được My thực hiện nhiều.

Lời nhắn cuối cùng của người mẹ được My xăm cho khách. Ảnh: My Anna.

Thời gian gần đây, hình thức xăm tiếng Việt được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Nó được biết đến nhiều hơn khi dự án "Xăm tiếng Việt" được tổ chức bởi Nguyễn An (31 tuổi, TP.HCM). Người thợ này giảm giá 50% và sẽ in thành sách tặng những người tham gia.

"Tôi có vài cơ hội thực hiện hình xăm tiếng Việt nên cảm thấy nó rất thú vị. Từ đó, tôi quyết định thực hiện dự án. Tiếng Việt gợi lên sự gần gũi, giúp mọi người có sự kết nối hơn", Nguyễn An nói.

"Con gai an com chua con" (Con gái ăn cơm chưa con) là dòng tin nhắn cuối Ái Linh - khách của Nguyễn An - nhận được từ người cha đã mất. Chính ký ức đẹp đẽ, câu chuyện cảm động từ Ái Linh đã khiến Nguyễn An thêm yêu tiếng Việt và nảy ra ý tưởng cho dự án.

Nguyễn An nhận nhiều lịch hẹn xăm tiếng Việt hơn kể từ khi khởi động dự án. Ảnh: Tattoonista.

Từ khi dự án khởi động, Nguyễn An cho biết anh nhận được nhiều lịch hẹn hơn mong đợi ban đầu. Nhiều bạn trẻ ủng hộ, chỉ trong 10 ngày đã có hơn 70 người đăng ký.

Trên một diễn đàn về hình xăm, Giang Ngọc (Hà Nội) cũng chia sẻ về những vết mực của mình có liên quan đến mẹ.

Ngọc nói: "5 năm du học xa nhà nên phương tiện liên lạc duy nhất là qua nền tảng mạng. Cứ 1-2 ngày, mẹ lại gọi điện chỉ để nhìn mặt, biết con bình an hay những tin nhắn lúc đêm khuya chỉ để xác nhận con đã làm về chưa? Nhiều khi thấy phiền nhưng sau dần, tôi nhận ra có gì thiếu thiếu nếu không nhận tin nữa".

Hình xăm đoạn chat với mẹ của Giang Ngọc. Ảnh: Giang Ngọc.

Lâu nay, hình xăm bị nhiều người nhận xét không phù hợp với chuẩn mực xã hội. Những ai có vết mực trên cơ thể thường bị nhìn với ánh mắt không thiện cảm từ người lớn tuổi. Tuy nhiên, với cách xăm tiếng Việt ý nghĩa, ẩn chứa câu chuyện đằng sau, cộng đồng mạng cho rằng đây là cách khiến mọi người có cái nhìn khác về những vết mực.

"Không phải cứ có hình xăm là người xấu"

Lùi về một năm trước, thợ xăm Quân Hoàng đến từ Black Bear Tattoo cũng gây chú ý với tác phẩm xăm dòng chữ nguệch ngoạc của con gái 4 tuổi lên bắp tay người cha. Đến nay, câu chuyện này vẫn thường được nhiều người nhắc lại.

Khi đó, anh chia sẻ với Zing: "Tôi không gặp nhiều khó khăn khi xăm tác phẩm này. Điều khó nhất là giữ nét không được quá thẳng, hơi run rẩy để thể hiện đúng tinh thần trẻ con tập viết. Đây như món quà ý nghĩa dành tặng cho anh Tuấn Anh và con gái Hà An".

Cha xăm nét chữ nguệch ngoạc do con gái viết lên tay. Ảnh: BlackBearTattoo.

Lưu Phong Nhã - nam thợ xăm nổi tiếng Hà Nội từng đoạt giải NewSchool, Best of Day - xác nhận với Zing: "Gần đây, nhiều bạn trẻ muốn xăm tiếng Việt lên cơ thể hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ tiếng Việt là ngôn ngữ sử dụng hàng ngày nên gần như nó không phải xu hướng để xăm. Mọi thứ xuất phát từ sự gần gũi".

Ngoài những lời nhắn nhủ, Phong Nhã cũng thường thực hiện hình xăm là từ hoặc câu ngắn, châm ngôn cuộc sống, mang thông điệp cố gắng.

Đặc biệt, Phong Nhã cũng nhiều lần nhận xăm hình ảnh gia đình. Nhiều khách hàng đến tiệm với bức hình cũ và yêu cầu xăm giống hệt. Do dó, anh phải trải qua bước thiết kế lại trước khi di mực lên cơ thể khách.

Bên cạnh đó, nhiều người cha cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa khi chào đón sự xuất hiện của 2 con gái trên đời. Lắng nghe ý tưởng của khách hàng, thợ xăm đã thiết kế và biến nó thành câu chuyện. Dòng chữ "I'm by your side" giống như lời khẳng định cha sẽ ở bên các con.

Một tác phẩm khác khiến Phong Nhã tâm đắc là hình xăm bàn tay và bàn chân đặt cạnh nhau được phủ kín bởi các con số ý nghĩa. Đây là ý tưởng của một khách hàng mong muốn lưu giữ khoảnh khắc chào đón con lọt lòng.

Phong Nhã có cơ hội thực hiện những hình xăm gia đình ý nghĩa. Ảnh: Lưu Phong Nhã.

Qua những câu chuyện trên, nhiều nghệ sĩ muốn mình có thể góp phần khiến người lớn tuổi đón nhận hình xăm hơn. Như cách Nhã nói: "Dù tiếng Việt hay tiếng Anh, mỗi người đều muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa qua hình xăm".

Không chỉ khách hàng, chính những nghệ sĩ xăm cũng phải chứng kiến cái nhìn chẳng mấy thiện cảm dành cho mình. Nguyễn An cho biết nhiều người lớn tuổi không có thiện cảm với hình xăm, họ nghĩ nó là thứ rất nặng nề. Anh nói: "Tôi muốn cho mọi người cái nhìn tốt hơn về công việc mình đang làm".

Ở Việt Nam những năm gần đây, việc nhìn nhận về hình xăm trở nên cởi mở hơn khi các câu chuyện phía sau được hé lộ bởi nhiều ngôi sao nổi tiếng. Hình xăm có thể được xem là một phần giúp họ nhớ về ký ức đẹp, lưu giữ hình ảnh người thân hay để nhớ về tình yêu.

Ngọc Like - nữ nghệ sĩ chuyên xăm xóa sẹo - cũng khiến những vết mực được đón nhận hơn. Cô khiến nhiều phụ nữ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, quên đi kỷ niệm buồn khi che những vết sẹo lớn nhỏ bằng hình hoa rực rỡ.