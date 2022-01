Giới trẻ thích thú trước chiếc bánh pizza 1 mét

Những ngày đầu năm mới, giới trẻ và cộng đồng mạng được dịp xôn xao trước thông tin về Limo - chiếc pizza dài 1 mét đến từ thương hiệu lâu đời.

Pizza Hut gây ấn tượng khi cho ra lò chiếc “siêu pizza” sở hữu chiều dài 1 mét cùng hình dạng vuông vức lạ lẫm. Nằm trong chuỗi các sản phẩm mới sẽ được ra mắt, “Limo - Siêu pizza 1 mét” hứa hẹn mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới, đáp ứng nhu cầu của mọi tín đồ yêu pizza, đặc biệt là trong dịp lễ năm nay.

Không ngừng làm mới trải nghiệm của thực khách, Pizza Hut lần đầu giới thiệu “siêu pizza 1 mét”.

Với chiều dài 1 mét, pizza Limo được ví như “linh hồn của mọi buổi tiệc” khi sẵn sàng đáp ứng khẩu phần ăn no nê cho 8 đến 10 người. Bên cạnh đó, nếu bạn yêu mến pizza đã lâu nhưng chưa được dịp trải nghiệm hết các vị bánh đặc trưng, “Limo - Siêu pizza 1 mét” sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

Thực khách được thỏa thích chọn lựa 3 trong tổng số 5 loại nhân phủ trứ danh tại Pizza Hut, dùng kèm khoai chiên giòn đánh thức khẩu vị.

Bên cạnh cơ hội thưởng thức nhiều hương vị trên cùng một chiếc bánh, điều thú vị nữa còn đến từ mức giá. Chỉ với 668.000 đồng cho một bánh “Limo - Siêu pizza 1 mét”, nhiều đối tượng từ gia đình, nhân viên văn phòng đến học sinh sinh viên đều có thể chung nhau thưởng thức. Phương án ăn uống này càng hợp lý, nhất là trong giai đoạn cận lễ với rất nhiều buổi tiệc và cuộc gặp mặt.

Đến với Pizza Hut, thực khách có thể lựa chọn thưởng thức “Limo - Siêu pizza 1 mét” trong không gian ấm cúng, hiện đại. Bạn cũng có thể chọn hình thức giao hàng tận nơi, mua mang về. Thiết kế hộp được tinh chỉnh để đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng đến từ thực khách.

Chiếc hộp đi kèm sở hữu chiều dài ấn tượng. Đặc biệt, phiên bản hộp “gãy đôi” có thiết kế tiện dụng, làm nổi bật phần hình vẽ sinh động.

Chiếc bánh Limo còn thể hiện rõ tinh thần sum vầy khi kéo mọi người đến gần nhau hơn. Qua đó, ta có thể cùng nhau chia sẻ từng miếng bánh thơm ngon tròn vị, san sẻ niềm vui của sự quây quần.

Bên cạnh đó, nhiều thú vị bất ngờ sẽ được mở ra khi thực khách chọn lựa thưởng thức “Siêu pizza 1 mét” trong dịp lễ năm nay. Cụ thể, thực khách sẽ có cơ hội được mua không giới hạn combo 3 lon Pepsi An Lộc Phúc với mức giá chỉ 15.000 đồng/combo. Ưu đãi áp dụng từ nay đến hết 31/3.

Combo pizza 1 mét kèm 3 lon nước ngọt với giá ưu đãi.

Như vậy, dịp lễ này thực khách vừa được ăn ngon, vừa được đón "An Lộc Phúc." Trọn bộ nước ngọt cùng thông điệp ý nghĩa sẽ là món quà nhỏ thay lời chúc to cho một năm mới trọn vẹn, bình an và sung túc. Dịp lễ năm nay, các gia đình hay nhóm bạn có thể chọn “Limo - Siêu pizza 1 mét” để tiệc ngon thêm sum vầy.