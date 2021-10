Giới trẻ theo đuổi phong cách của Adele

Họa mi nước Anh đã tạo nên cơn sốt áo nịt ngực sau khi cô xuất hiện quyến rũ trên bìa tạp chí.

Trước khi ra mắt MV Easy On Me, Adele gây chú ý khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue. Việc cô lăng xê những chiếc áo nịt ngực khiến món đồ này hiện được săn lùng, theo The Guardian.

"Corset được tìm kiếm nhiều trở lại là do Adele. Siêu sao khiến doanh số bán áo nịt ngực tăng vọt kể từ khi cô mặc thiết kế của Vivienne Westwood lên bìa tạp chí", tác giả Karen Dacre cho biết.

Adele mặc nhiều thiết kế tôn dáng khi xuất hiện trên bìa tạp chí. Ảnh: Vogue.

Sau khi trang bìa được công bố một tuần, nền tảng thời trang Lyst báo cáo lượt tìm kiếm áo nịt ngực Vivienne Westwood đã tăng 73% so với tuần trước. Các nhà bán lẻ, bao gồm Matchfashion cũng thừa nhận doanh số bán hàng tăng vọt.

Do đó, nữ ca sĩ hiện được nhiều chuyên gia trong ngành gọi là đại sứ cho áo nịt ngực - món đồ thời trang cổ xưa đóng vai trò như biểu tượng lâu đời của nữ quyền. Adele tiếp bước Lizzo, Billie Eilish và Bella Hadid. Họ đã góp phần biến chiếc áo corset cổ điển của Westwood trở thành biểu tượng địa vị cho thế hệ Z.

Nhiều người trẻ sẵn sàng bỏ số tiền lớn để có được các thiết kế giá trị. Pechuga Vintage ở Los Angeles (Mỹ) hiện có trong tay chiếc áo nịt ngực từ bộ sưu tập Thu - Đông 1990 của Westwood với giá 24.000 USD .

Trước Adele, hiệu ứng từ bộ phim Bridgerton cũng thức đẩy sự trở lại mạnh mẽ của chiếc áo nịt ngực. Nhiều người đã tìm mua những thiết kế mang tính ứng dụng cao để mặc hàng ngày và đăng tải lên trang cá nhân. Bên cạnh đó, việc ở nhà quá lâu do giãn cách cũng khiến giới trẻ có xu hướng hoài niệm về thời trang nhiều năm trước. Những chiếc áo lót có gọng đã được nhét sâu vào ngăn kéo để "nhường chỗ" cho corset.

Sau phim Bridgerton, áo nịt ngực cũng được săn lùng. Ảnh: NF.

Trên sàn catwalk ở Milan (Italy) vào tháng 9, giới mộ điệu cũng được chứng kiến sự trở lại của áo nịt ngực qua bộ sưu tập kết hợp giữa nhà mốt Versace và Fendi. Nó được xem như "liều thuốc giải độc" cho tủ quần áo thời giãn cách với những chiếc váy bó sát sườn và áo nịt da. Với cơn sốt này, các chuyên gia khẳng định doanh số bán quần thể thao đang giảm dần sau 18 tháng giãn cách.

Trong nhiều năm, các nhà sử học thời trang đã "vật lộn" với ý nghĩa thực sự của chiếc áo nịt ngực. Nó là một trong những món đồ gây tranh cãi nhất giới thời trang và hiện chưa có lời giải. Một số người nói nó là biểu tượng của sự kiểm soát gia trưởng. Trong khi đó, số khác lại quan niệm nó đại diện sự nổi loạn và quyền phụ nữ. Trong trường hợp của Adele - người có thân hình từ lâu đã trở thành đề tài tranh luận sôi nổi, cô đã chứng minh áo nịt ngực là biểu tượng cho sự tự chủ.

"Đó là cơ thể của tôi. Tôi làm điều đó cho chính mình chứ chẳng phải ai khác", Adele nói trong cuộc phỏng vấn với Vogue.