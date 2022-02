Giới trẻ rủ nhau trẩy hội xuân, mở cổng trời tại Fansipan

Giữa mây mờ ẩn hiện, du khách được tận hưởng bầu không khí thanh tịnh, trang nghiêm nơi miền đất Phật; “hái lộc - gói an” dịp năm mới trên quần thể tâm linh Sun World Fansipan Legend; thăm những ngôi chùa như Bảo An Thiền Tự, Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Vọng Lĩnh Cao Đài, Thanh Vân Đắc Lộ. Dạo bước ngắm bảo tháp, men theo con đường La Hán quanh co ven sườn núi..., chuyến du xuân nơi đỉnh cao Tây Bắc mang đến sự an bình, thanh tĩnh trong tâm hồn cho du khách.