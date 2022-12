Giới trẻ rủ nhau săn lùng chiếc ly đổi màu

Bộ sản phẩm trà sữa Merry CloudTea với chiếc ly đổi màu từ The Coffee House khiến giới trẻ "đứng ngồi không yên" để tìm cách sở hữu.

The Coffee House tạo ra cơn sốt trong giới trẻ khi mang chiếc ly Merry đổi màu quay trở lại. Nhiều người đang ráo riết săn lùng chiếc ly đặc biệt này trước khi sản phẩm cháy hàng một lần nữa.

Chiếc ly “nghìn người theo đuổi"

The Coffee House vừa chính thức thông báo ly Merry đổi màu đã trở lại vào ngày 13/12. Lần này, chiếc ly này không chỉ có mặt tại tất cả cửa hàng trên toàn quốc (trừ các cửa hàng tại điểm du lịch Phú Quốc và Bà Đen), mà còn “hạ cánh” tại ứng dụng và website The Coffee House để khách hàng chốt đơn online.

Chiếc ly Merry với khả năng đổi màu chiếm sóng mạng xã hội những tuần vừa qua.

Trước đó, ngày 22/11, The Coffee House mở bán bộ sưu tập thức uống đặc biệt dành riêng cho dịp Giáng sinh mang tên Merry CloudTea - Nụ hôn thần tiên.

Bộ sưu tập này đem đến trà sữa S'More Choco Marshmallow với 3 tầng hương vị hấp dẫn: Tầng foam cheese béo ngậy lạ miệng với bánh quy phô mai giòn tan và marshmallow mềm mịn, tầng trà sữa oolong nướng đậm hương quyện chocolate ngọt ngào kết hợp thạch oolong nguyên chất.

BST trà sữa Merry CloudTea với vẻ ngoài và hương vị hấp dẫn.

Còn trà sữa Very Berry Mochi lại có vẻ ngoài thu hút bởi mochi kem hồng cực xinh với nhân kem phúc bồn tử chua ngọt, trà sữa lài đậm đà kết hợp cùng dâu tây.

Không chỉ mang đến thức uống đậm hương vị lễ hội, trà sữa Merry CloudTea còn gây ấn tượng mạnh khi được đựng trong chiếc ly Merry đổi màu độc đáo. Chiếc ly này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội, với làn sóng tương tác lan rộng từ fanpage The Coffee House đến hàng chục fanpage, group khác.

Dù chỉ mở bán trực tiếp tại các cửa hàng The Coffee House, trong 5 ngày, ly Merry đổi màu nhanh chóng hết hàng trên toàn hệ thống, khiến nhiều người phải tiếc nuối. Thậm chí, thời gian “cháy hàng” của chiếc ly này ở một số cửa hàng tại Tiền Giang, Huế, Đồng Nai… còn “chóng mặt" hơn khi chỉ mất khoảng 3 ngày.

Vì sao ly Merry được săn đón?

Giáng sinh năm nay, điều The Coffee House mang đến cho khách hàng không chỉ là thức uống đẹp mắt, ngon miệng mà còn là giá trị tinh thần.

Lấy cảm hứng từ Wonderland, mỗi cửa hàng được biến thành một xứ sở diệu kỳ thu nhỏ. Cái tên “Nụ hôn thần tiên” cũng ẩn chứa thông điệp ý nghĩa mà “Nhà cà phê” gửi tới khách hàng: Hệt như những câu chuyện cổ, công chúa được đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử, ai cũng có thể viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình; cứ giữ hy vọng trong lòng, những điều tốt đẹp rồi sẽ đến.

Vì vậy, chiếc ly đựng hai vị trà sữa S'More Choco Marshmallow và Very Berry Mochi với ngoại hình lấp lánh như gói ghém những ước mơ thầm kín, đợi phép màu xuất hiện.

Ly Merry đổi màu hướng đến xu hướng tiêu dùng thông minh với khả năng tái sử dụng.

Ly Merry đổi màu được The Coffee House sản xuất với số lượng giới hạn, chỉ mở bán trong mùa Giáng sinh, tạo nên giá trị sưu tầm đặc biệt cho người mua.

Thời gian đầu, sở hữu chiếc ly Merry đổi màu không hề dễ dàng khi khách hàng phải tới trực tiếp các cửa hàng để mua mà không áp dụng qua các ứng dụng giao hàng. Tuy nhiên, khách hàng có thể tái sử dụng chiếc ly này nhiều lần, phù hợp với xu hướng tiêu dùng thông minh mà The Coffee House hướng đến.

Cư dân mạng bất ngờ khi biết ly Merry đổi màu có thể dùng để nấu mì.

Ly Merry làm từ nhựa PP5, có thể tái sử dụng nhiều lần và an toàn cho sức khỏe. Đựng được nước ở nhiệt độ từ 0 đến 120 độ C, ly còn thêm hiệu ứng lì (matte) và khả năng đổi màu tùy thức uống. Với mức giá 69.000 đồng, khách hàng vừa có chiếc ly đổi màu để “biến tấu" thỏa thích trong những lần mua đồ uống, vừa thưởng thức bộ sưu tập trà sữa Merry CloudTea để đón Giáng sinh sớm cùng The Coffee House.

Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã chứng minh sức sáng tạo vô biên khi sử dụng chiếc ly này làm đèn ngủ, cắm hoa… hay hài hước hơn là nấu mì, đựng nước lẩu. Loạt công dụng không tưởng từ chiếc ly của The Coffee House đang tạo trend một lần nữa, khiến bộ sưu tập trà sữa Merry CloudTea trong ly đổi màu trở thành sản phẩm được săn lùng ráo riết của mùa Giáng sinh năm nay.