Giới trẻ rộ mốt mặc quần áo từ thập niên 90

Thời gian gần đây, trang sức bản to có sự trở lại ấn tượng. Trước đó, nó từng là mặt hàng mang tính biểu tượng trong những năm 90. Các mẫu khuyên tai, nhẫn to bản cùng dây xích đang "chiếm sóng" trên sàn diễn. Nhiều thương hiệu lăng xê công thức phối sơ mi, váy xẻ sâu cùng phụ kiện to bản. Ảnh: Sina.