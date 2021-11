Giới trẻ ở TP.HCM đi cà phê Giáng sinh sớm hơn một tháng

Giữa tháng 11, nhiều tiệm cà phê tại TP.HCM đã trang trí Giáng sinh sớm, hy vọng có thể mang đến không khí lễ hội rộn ràng sau giai đoạn giãn cách ảm đạm.

Sáng 13/11, giai điệu Jingle Bell, We Wish You A Merry Christmas vang lên rộn ràng từ tiệm cà phê Khóm (đường Trần Quý Khoách, quận 1).

Ngay từ lối vào, tiệm trang trí một cây thông Noel cỡ lớn cùng nhiều cây tùng nhỏ màu xanh, thắt nơ đỏ, xếp xen lẫn cùng các hộp quà và tuyết giả làm từ bông gòn.

Bên trong, không khí Giáng sinh càng rõ rệt với mô hình lò sưởi, tuần lộc, ghế phủ lông và hàng chục ngôi sao lấp lánh thả xuống từ trần nhà.

Bối cảnh Noel rực rỡ tại đây đã khiến nhiều khách hàng thích thú. Không ít bạn trẻ đã xếp hàng xung quanh khu vực trang trí, chờ đến lượt để chụp ảnh check-in.

Không gian đậm màu sắc Giáng sinh tại tiệm cà phê Khóm.

Hào hứng chụp ảnh Giáng sinh sớm

Cùng bạn bè đến Khóm thưởng thức cà phê, Bảo Kha (sinh năm 2001) khá bất ngờ khi tiệm đã được trang trí với cây thông và tuyết trắng, dù còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh.

Vào dịp Noel hàng năm, Kha thường đến các tiệm cà phê để chụp ảnh cùng không gian đậm màu lễ hội. Năm nay, một số tiệm đã trang trí từ sớm khiến cô thích thú.

Bảo Kha (bên phải) cùng bạn chụp ảnh tại bối cảnh Noel ở tiệm cà phê.

“Mọi năm, khoảng đầu tháng 12 mình mới thấy không khí Giáng sinh rộn ràng. Năm nay, mình được đi chụp ảnh Noel từ sớm, cảm giác rất phấn chấn bởi mình luôn thích dịp lễ này”, Kha chia sẻ cùng Zing.

Trong khi đó, khoảng 11h30 ở tiệm cà phê Vòm (đường Tô Hiến Thành, quận 10), nhân viên tất bật ghi vé, sắp xếp xe máy trước cửa bởi lượng khách ra vào liên tục.

Tại đây, hàng chục bạn trẻ đang hào hứng chụp ảnh trước những bối cảnh Giáng sinh được sắp đặt tại nhiều vị trí của tiệm.

Dương Thị Bảo Trân (sinh năm 1996) cho biết thông qua mạng xã hội, cô biết tiệm cà phê này đã trang trí Noel từ sớm nên rủ bạn bè đến check-in. Cô khá thích thú bởi tiệm có nhiều vị trí để chụp ảnh, không cần xếp hàng hoặc chờ đợi quá lâu.

Từng góc nhỏ của tiệm Khóm được trang trí tỉ mỉ theo chủ đề Noel.

Ngoài ra, mỗi góc đều được trang trí với chủ đề khác biệt, giúp các cô gái có được nhiều khung hình độc đáo.

“Sau nhiều tháng giãn cách ảm đạm, mình thấy rất vui khi được quay lại cuộc sống thường nhật và hòa mình vào mùa lễ hội như này. TP.HCM đều rất sôi động vào dịp Giáng sinh và năm mới, hy vọng năm nay tình hình dịch bệnh ổn định để mọi người có thể đón những ngày lễ trọn vẹn”, Bảo Trân cho hay.

Bảo Trân (váy kẻ đen - trắng) cùng bạn bè đến tiệm Vòm uống cà phê, check-in không gian Giáng sinh sớm.

Tại tầng thượng của tiệm, hai cô bạn thân cũng đang cùng nhau tạo dáng cạnh cây thông, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Thời tiết ngoài trời khá nóng nhưng cả hai vẫn rất hào hứng, thay nhau dùng điện thoại để chụp hình.

Như nhiều bạn trẻ khác, cả người rất yêu thích những tiệm cà phê có không gian được trang trí đẹp, nhiều góc chụp ảnh. Còn hơn một tháng là đến Giáng sinh, cô đã khá hồi hộp, mong có được những tấm ảnh đẹp theo chủ đề này sớm nhất.

Bạn trẻ tạo dáng trước cây thông Noel tại tiệm cà phê Vòm.

Trang trí sớm vì sợ sát ngày bận rộn

Chia sẻ với Zing, Đặng Hoàng Duy, quản lý tiệm cà phê Vòm, cho biết anh cùng các nhân viên của tiệm đã tiến hành trang trí Giáng sinh từ khoảng đầu tháng 10, khi thành phố cho phép cơ sở dịch vụ ăn uống được bán mang đi.

Cùng với dịp năm mới, việc trang trí Giáng sinh đã trở thành truyền thống thường niên của tiệm. Năm nay, tiệm trang trí tại cả ba tầng với các thiết kế khác nhau, tuy nhiên cùng chung một tông màu sắc xanh, vàng và nâu. Đặc biệt, vào buổi tối, trên tầng thượng của tiệm được bố trí một máy phun tuyết nhân tạo để giúp khách hàng có được trải nghiệm độc đáo.

“So với năm ngoái, tiệm trang trí cầu kỳ hơn. Chúng mình đã dành khoảng một tháng của giai đoạn giãn cách để hoàn thiện toàn bộ khâu trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Mình sợ gần sát Noel, lượng khách đông hơn, cả tiệm không còn đủ thời gian để làm”, Duy nói.

Một góc chụp ảnh theo chủ đề Giáng sinh tại Vòm.

Duy cũng cho biết chính việc trang trí Giáng sinh từ sớm đã giúp tiệm thu hút được nhiều khách hàng hơn. Hầu hết khách đến đây đều là các bạn trẻ. Họ tỏ ra rất thích thú, dành nhiều phản hồi tích cực về không gian lễ hội rộn ràng, náo nhiệt.

“Tiệm dự kiến sẽ duy trì chủ đề trang trí Giáng sinh cho đến khoảng đầu tháng 1/2022. Sau đó, chúng mình sẽ chuyển sang thiết kế và trang trí cho dịp Tết Nguyên đán. Đây đều là hai dịp quan trọng của tiệm chúng mình”, Duy chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tạo dáng tại các góc chụp ảnh.

Còn tại tiệm cà phê De Olla (đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh), không khí Giáng sinh cũng đã ngập tràn với những bản nhạc Noel cùng bối cảnh trang trí sắc xanh, đỏ đầy náo nhiệt.

Nguyễn Hòa, quản lý tiệm, cho biết việc trang trí đã được thực hiện từ đầu tháng 10. Khác năm 2020 với chỉ một góc chụp ảnh, năm nay, tiệm sắp đặt hai vị trí với thiết kế riêng biệt.

Điều này sẽ giúp khách hàng có thêm không gian để chụp ảnh, đồng thời tránh tình trạng phải xếp hàng chờ đợi, không đảm bảo giãn cách theo quy định.

“Năm ngoái, tiệm chỉ có một khu chụp ảnh thôi nên khách xếp hàng đông lắm. Năm nay, do phải đảm bảo quy định phòng dịch, tiệm thiết kế thêm góc chụp ảnh ở tầng trên để khách hàng có thể trải nghiệm tốt hơn. Cũng trong năm nay, do đã có kinh nghiệm hơn, chúng mình chỉ mất khoảng ba ngày để trang trí toàn bộ tiệm theo chủ đề Noel”, Hòa nói.

De Olla thiết kế nhiều vị trí chụp ảnh để đảm bảo giãn cách.

Nam quản lý cũng cho biết ngoài việc trang trí không gian, tiệm cũng thiết kế một menu đồ uống mới với màu sắc, hương vị phù hợp với không khí Giáng sinh.

“Các bạn đến đây hầu hết đều phản hồi tốt về không gian của tiệm. Sau Giáng sinh, tiệm sẽ bắt tay luôn vào việc trang trí cho năm mới”.