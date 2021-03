Giới trẻ Nhật Bản chuộng mặc xường xám, kimono

Nhiều cô gái kết hợp trang phục truyền thống với thắt lưng, boots để tạo điểm nhấn.

Khẩu trang đồng điệu với quần áo

"Mọi năm, Tuần lễ thời trang Tokyo bị ảnh hưởng bởi tuyết và mưa lớn. Sân chơi năm nay lại may mắn đón nhận những ngày nắng xuân ấm áp. Sau quãng thời gian im ắng vì dịch bệnh, đường phố lại trông rực rỡ hơn", nhà báo Yoshika Kurata nói với Business of Fashion. Khi dư âm về Covid-19 vẫn còn, giới trẻ hoa anh đào không thể xa rời chiếc khẩu trang và xem nó như món phụ kiện tạo điểm nhấn. Bên cạnh những mẫu thông thường, nhiều người còn tự tay thiết kế ren, bèo nhún để ton-sur-ton với trang phục. Thay vì hàng hiệu, các tín đồ thể hiện cá tính riêng thông qua trang phục tự thiết kế. Các chàng trai có xu hướng mặc đồ nữ tính với thiết kế bèo, nơ bản to hay quần ống loe.

Kết hợp yếu tố truyền thống

Theo Vogue, gu ăn mặc của giới trẻ Nhật Bản thường giúp các chuyên gia dự đoán xu hướng thời trang sắp tới. Thiết kế in hoa phức tạp, giày sneakers đế bệt, bèo nhún được ưa chuộng hơn cả trong sự kiện lần này. Đặc biệt, yếu tố truyền thống cũng được gửi gắm qua những bộ trang phục đầy màu sắc. Xường xám và kimono được kết hợp với những chiếc thắt lưng bản to tạo nên vẻ ngoài cá tính hơn cho các cô gái. Bên cạnh đó, một số tín đồ cũng phối đồ theo phong cách đơn sắc, tạo điểm nhấn qua lối trang điểm hay kiểu tóc. Nhìn chung, mái tóc mullet vẫn được lòng phái nam và nữ.