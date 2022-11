Giới trẻ nhận hàng nghìn quà tặng từ KIDO tại MTV School Fest

Là nhà tài trợ chính của MTV School Fest, Tập đoàn KIDO không chỉ mang đến những giải thưởng hiện kim, hiện vật giá trị mà còn tổ chức đa dạng hoạt động thú vị.

Ngày hội tân sinh viên - MTV School Fest do MTV Việt Nam phối hợp tổ chức với ký túc xá đại học Quốc gia TP.HCM đã diễn ra đầy sôi động vào 18/11 và 19/11. Xuyên suốt 2 ngày hội, các nhãn hàng đồng hành nói chung và nhà tài trợ chính Tập đoàn KIDO nói riêng đã tổ chức những hoạt động thú vị, sôi nổi và để lại nhiều ấn tượng trong lòng giới trẻ.

Mở đầu chuỗi hoạt động của KIDO là cuộc thi chạy Gen Z Can với cự ly 1-2 km tùy bảng chạy. Các vận động viên được nạp năng lượng nhanh với những chiếc bánh tươi từ nhãn hàng KIDO’s Bakery. Giải chạy đã “truyền lửa” cho các hoạt động xuyên suốt ngày hội với những nỗ lực tăng tốc ấn tượng của vận động viên, cùng những giải thưởng giá trị.

Cuộc thi chạy không làm khó được các sinh viên năng động.

Tiếp nối hoạt động sáng 18/11, KIDO’s Bakery và Merino tổ chức “Học viện Gen Z - Thưởng thức thời thượng”. Đây là sân chơi giải trí kết hợp cung cấp kiến thức xã hội. Từ lúc chương trình chưa bắt đầu, nhiều sinh viên đã tập trung trước sân khấu và sẵn sàng tham gia.

Những kiến thức và kỹ năng xã hội được lồng vào chuỗi 20 câu hỏi trắc nghiệm nhanh thông qua ứng dụng học tập kỹ thuật số Kahoot khiến nhiều sinh viên thích thú tranh tài. Top sinh viên trả lời đúng và nhanh nhất đã nhận được balo và sản phẩm bánh mì tươi từ nhãn hàng.

Sinh viên nhận balo và quà tặng từ nhà tài trợ.

Song song các hoạt động với khung giờ riêng biệt, gian hàng của các nhãn thuộc Tập đoàn KIDO đón đông đảo sinh viên ghé đến bởi loạt trò chơi hấp dẫn. Người tham check-in tại gian hàng dầu ăn Tường An được nhận sản phẩm bơ thực vật Tường An chất lượng; trả lời đúng câu hỏi nhanh được tặng thêm sản phẩm dầu ăn Tường An.

Kế bên gian hàng Tường An, kem Merino cũng nhộn nhịp không kém với trò chơi thảy banh và dẫn vòng Buzzer giành phần quà hấp dẫn. Để xua đi nắng nóng và tiếp thêm năng lượng cho mọi hoạt động, tủ kem Merino được bố trí quanh khuôn viên sự kiện, phục vụ những món kem nhiều vị, mát lạnh sảng khoái.

Gian hàng kem Merino và dầu ăn Tường An tổ chức trò chơi thử tài khéo léo của các bạn trẻ.

Thương hiệu KIDO’s Bakery cũng tạo nên sân chơi lành mạnh và rèn luyện khả năng nhớ lâu qua thử thách lật hình trùng khớp. Các bạn ghé thăm gian hàng còn được dùng thử miễn phí bánh tươi và nhận các phần quà nếu chiến thắng thử thách. Các trò chơi cũng góp phần mang đến trải nghiệm đa dạng, mới mẻ và giây phút thư giãn nhiều niềm vui cho người tham gia.

Sinh viên xếp hàng chờ tham gia các hoạt động của KIDO’s Bakery.

Phần được mong đợi nhất tại sự kiện là cuộc thi âm nhạc“Đánh thức tài năng” với chủ đề “Lời tri ân ngọt ngào”.

Các đội dự thi đã thể hiện những tiết mục được trau chuốt kỹ lưỡng trên một sân khấu hoành tráng, nắm lấy cơ hội cọ xát thực tế và trình diễn chuyên nghiệp. Để góp lửa, giám khảo kiêm ca sĩ khách mời Đạt G cũng thổi bùng không khí với những bản hit trong tiếng hò reo, cổ vũ không ngừng từ khán giả.

Các tiết mục biểu diễn đa màu sắc từ các bạn sinh viên.

Trong đêm 19/11, sự kiện mang đến đêm nhạc được dàn dựng công phu với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi: Miu Lê, Karik, Only C, Tăng Duy Tân, HIEUTHUHAI, Manbo, HURRYKNG, Suni Hạ Linh, Phạm Đình Thái Ngân, Yuno Bigboi, Mỹ Mỹ...

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi với những đợt mưa kéo dài, sinh viên vẫn có mặt từ sớm, lấp kín khuôn viên khu B ký túc xá và tận hưởng sân khấu âm nhạc ngoài trời cực cháy.

Đại diện ban tổ chức MTV School Fest mong rằng những giây phút tuyệt vời của ngày hội đã giúp người tham gia nói chung và sinh viên nói riêng giải tỏa áp lực. Hơn hết, sự kiện đã tạo ra những kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian thanh xuân. Vị đại diện cũng gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn KIDO, nhãn hàng KIDO’s Bakery, kem Merino và dầu ăn Tường An đã đồng hành xuyên suốt cùng MTV School Fest 2022.

