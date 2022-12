Giới trẻ Hà Nội rủ nhau ăn kem, ngô khoai nướng ngày rét mướt

Đối với nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Luật, nướng, lẩu, bánh trôi tàu, bánh đúc nóng hay ngô khoai nướng là những món ăn đặc trưng và được mọi người ưa chuộng vào mùa đông.

“Vì vừa ăn lẩu xong khá ấm bụng, cả nhóm quyết định ăn thêm chiếc kem cho mát, tiện thể chụp ảnh check-in rồi tiếp tục series ăn uống hôm nay”, An nói với Zing.

Trong khi An và Phương Anh cùng nhóm mới ăn xong một chiếc, Đan đã “xử gọn” hai cây kem ốc quế. Dù ngon, cô chia sẻ sẽ không ăn thêm để dành bụng và cũng lo có thể bị đau họng.

Đang đi bộ quanh khu phố cổ khám phá Hà Nội, Adrian Lehrner (24 tuổi, Áo) và Franklin Toledo (29 tuổi, Peru) ấn tượng trước khung cảnh nhộn nhịp bên trong quán chè nổi tiếng ở phố Bát Đàn nên quyết định ghé thử.

Nhìn quanh một lượt, hai chàng trai thấy phần lớn khách hàng gọi các món chè, bánh nóng, xì xụp thưởng thức trong tiết trời lạnh. Sau khi tham khảo một khách hàng ngồi cạnh, cả hai gọi chung một bát xôi chè bà cốt để thử.

“Vị ngọt khá dễ ăn, ấm, thơm mùi gừng và dẻo của xôi”, Lehrner nhận xét, ồ lên thích thú khi biết “màu vàng” của phần xôi là đỗ xanh đồ chín, xay nhuyễn. Toledo cũng gật gù đồng tình khi được cho hay đây là một trong những món ăn phổ biến vào mùa đông bởi vị ngọt ngào, ấm nóng.

Đều một mình đến Hà Nội du lịch, trong khi Lehrner đã ở đây được 2 tuần, Toledo mới là ngày thứ 3 và không may bị ốm do thời tiết thay đổi đột ngột. Cả hai quen nhau khi thuê chung một khách sạn ở đường Lương Ngọc Quyến và cùng hẹn thăm thú phố phường.

“Mấy ngày trước trời còn nóng mà hôm nay lạnh như vậy, đúng là rất tuyệt khi được thưởng thức các món ăn nóng. Chúng tôi cũng đã ăn phở, nước dùng rất ngon”, vừa nói, Lehrner vừa gọi thêm một cốc thạch dừa trân châu vì tò mò phần thạch sương sáo màu đen.

Vì không có bạn bè, người quen ở Hà Nội, hai nam du khách không lên kế hoạch cụ thể cho việc khám phá mà quyết định sẽ đi loanh quanh, ngắm nhìn nhịp sống của người dân địa phương và “thấy quán ăn nào đông khách sẽ ghé vào”.

“Dừng xe, uống nước, ăn ngô, khoai nướng em ơi”, tiếng mời gọi của cô bán hàng trên vỉa hè đường Nguyễn Đình Thi kéo Thiên Lý và Tuyền (20 tuổi, quận Bắc Từ Liêm) vội tấp xe vào.

Mua sẵn hai cốc trà sữa mang theo, đôi bạn lựa chọn một góc được cô chủ quán đốt sẵn bếp củi, vừa ngồi sưởi ấm vừa gặm ngô nướng. Mỗi bắp có giá 15.000 đồng, nướng trên bếp than đến khi hạt ngô vàng ruộm và tỏa ra một mùi thơm đặc trưng.

An và nhóm bạn rủ nhau ăn kem sau bữa lẩu.

“Trời lạnh thế này là vừa đẹp, không quá rét lại không có mưa, mình chưa đến mức lười ra đường”, Lý chia sẻ. Trong tuần vướng lịch học, cả hai tận dụng tối cuối tuần đi “lượn” khu vực hồ Tây rồi thấy hàng quán nào ưng thì tạt vào, không cần chủ đích trước.

“Mùa đông, có lẽ mình sẽ đi ăn thêm mỳ cay. Món đó mình không dám ăn vào mùa hè vì quá nóng, vã mồ hôi. Còn ăn vào mùa đông, cái cay tê cộng với nước dùng nóng hổi phần nào giúp làm ấm cơ thể”, Tuyền ngồi bên cạnh, bày tỏ.

Về Hà Nội đúng lúc thời tiết chuyển sang mùa lạnh, Thư Nguyễn (25 tuổi, du học sinh Italy) lập tức quay lại sở thích lê la, ăn uống ngoài đường phố sau hơn 2 năm xa nhà.

“Tăng đầu”, cô cùng bạn ghé qua một quán chuyên về các món ăn vặt, lót dạ cho chiếc bụng dễ đói vào xế chiều. Mặt chiếc bàn nhựa nhanh chóng được lấp kín bởi bát ngao, ốc hấp sả nóng hổi, tỏa khói nghi ngút, thêm đĩa nem chua rán, chân gà rút xương ngâm sả tắc, cộng với bát cút lộn xào me rắc thêm ít rau răm.

Sau khi lưng bụng, Thư tiếp tục di chuyển qua khu Ngũ Xã (Ba Đình) để ăn món phở xào giòn, phở chiên phồng tại quán quen ăn từ những ngày mới học cấp 3.

“Những món này dọn lên là phải nhanh chóng thưởng thức luôn, kẻo trời lạnh dễ nguội nhanh. Nếu ở mùa hè, việc gọi các món chiên nhiều dầu mỡ dễ làm mình bị ngấy, bứ thì việc ‘vừa thổi vừa ăn’ lúc này chỉ mất một lúc là đĩa hết sạch”, cô bày tỏ.

Đã quen với đặc trưng lạnh âm độ và tuyết rơi dày đặc của mùa đông châu Âu, nhiệt độ trong vài ngày đổ lại ở thủ đô không hề hấn gì với Thư. Cô không ngại chuyện phải lái xe đi xa để được ăn món yêu thích.

Những tuần tới, Thư nói mình chắc chắn rủ thêm những người bạn lâu ngày chưa gặp đi ăn uống tiếp. Trong điện thoại, cô lưu lại một loạt quán bún riêu, bún ngan, bún mọc, phở gà làm địa chỉ tham khảo.

“Nhưng có lẽ, món mình muốn thử sớm nhất hiện giờ là một tô lòng luộc đầy đủ, ăn kèm đậu rán chấm mắm tôm”, cô chia sẻ.

Không lựa chọn ăn đồ Việt, Mỹ Linh (25 tuổi, làm việc trong ngành Xây dựng) lựa chọn lái xe lên khu hồ Tây, thử một nhà hàng chuyên về các món bánh bao fusion (ẩm thực kết hợp).

“Trong tuần, khi tan làm thì cũng đã tối muộn, mình ngại di chuyển xa và muốn sớm về nhà nghỉ ngơi. Vậy nên, tranh thủ cuối tuần dư dả thời gian, mình chọn không ngủ nướng mà đặt bàn, đi ăn từ sớm để tránh cảnh đông đúc. Tuy vậy, mình vẫn phải chờ khá lâu mới được lên món”, cô kể.

Linh cho biết nhiệt độ ở Hà Nội chưa xuống quá thấp, thích hợp để cô ăn những món nóng như khoai tây chiên giòn rụm, trong khi vẫn có thể uống những món giải khát ướp lạnh như sở thích bấy lâu.

“Tuy nhiên, mình cũng phải hạn chế cho bớt đá lại so với bình thường vì sợ viêm họng”, cô nói.

Bận rộn xếp chỗ ngồi cho khách, cô Trương Kim, chủ quán ốc trên phố Hàm Long, cho biết ốc luộc hay ngao hấp có thể ăn quanh năm, song đặc biệt đông khách vào những ngày không khí lạnh ùa về.

Xâm xẩm tối là thời gian nhiều bạn trẻ kéo đến ăn đông nhất, khi dân công sở tan làm và học sinh tan trường, bụng dễ đói và muốn ăn vặt.

“Trời lạnh ăn những món nóng sốt bao giờ cũng ngon hơn so với lúc nóng nực. Sức bán vì vậy cũng tăng lên”, cô cho biết. Người chủ quán do đó cũng cần điều chỉnh lại khối lượng nhập hàng để đảm bảo các món không hết sớm.

Ngoài ra, thay vì sắp xếp chỗ ngồi ở ngoài vỉa hè, cô chuyển sang đặt bàn ghế nhiều hơn bên trong nhà vì đa số khách thường thích ngồi ăn ở nơi kín gió, không phải co ro.

“Khách thường đi theo nhóm 2-3 người trở lên, ít khi nào chỉ gọi ốc hay ngao không mà ăn thêm vài ba món khác như nộm bò khô, nem cuốn hay khoai tây chiên”, cô nói thêm.

