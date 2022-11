Giới trẻ Hà Nội mặc trang phục độc dị lên phố

Khánh Đăng là người được NTK Đức Hùng trao giải The Best Dresses In Day. Anh cho biết trang phục màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Bên cạnh đó, phần tay áo được làm bằng chất liệu chần bông quen thuộc với người miền Bắc khi mùa đông tới.