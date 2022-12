Giới trẻ đổ xô đi hội sách săn sale dịp cuối năm

Trong tháng 12, các hội sách trực tiếp và online đều đang nhận được sự quan tâm. Nhiều bạn trẻ đã tận dụng cơ hội này để mua được cuốn sách mình yêu thích.

Bên cạnh hình thức giảm giá theo phần trăm, các hội sách hiện nay còn giảm giá theo cân. Ảnh: Đức Huy.

Hiện nay các hội sách của Đinh Tị, AZbook, Skybook... đang được tổ chức tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ người bán cho đến người mua, mọi thứ diễn ra một cách khẩn trương và sôi động.

Bên cạnh đó, không chỉ dừng lại ở hình thức trực tiếp, các đơn vị phát hành như Nhã Nam, Omega Plus đang có xu hướng tổ chức những hội sách online. Có những bạn trẻ sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ và khoản tiền lớn để mua sách tại hội sách trực tuyến.

Không khí tưng bừng tại các hội sách

Bắt đầu từ 9h sáng, các hội sách đã trở nên đông đúc. Đa phần là các bạn sinh viên ở những trường xung quanh khu vực tổ chức. Đến đầu giờ chiều, nhiều gia đình cùng các em nhỏ có mặt hơn. Các quầy thanh toán hay trò chơi bên lề sự kiện thường phải xếp hàng dài. Hội sách thường kéo dài 3-5 ngày tập trung nhiều dòng sách khác nhau từ văn học, nghệ thuật, lịch sử, xã hội cho đến sách khoa học công nghệ, kinh tế, chính trị.

“Mình cảm giác mỗi đợt cuối năm như một mùa sách giảm giá vậy. Cứ cách khoảng 2-3 hôm lại có một hội sách mới tổ chức. Ngay tại khu Cầu Giấy này mình thấy có đến 2 điểm đang tổ chức và ở Đống Đa thì có 1 điểm. Cũng như mọi năm, không khí hội sách luôn tấp nập”, Thảo chia sẻ.

Để cung cấp đủ đầu sách, dịp cuối năm này cũng là một khoảng thời gian tất bật với các chủ cửa hàng. Chỉ trong hai tuần nay, chị Bùi Thị Huyền (chủ một cửa hàng sách trên Đường Láng) tổ chức đến 3 gian hàng ở các hội sách khác nhau. Mỗi gian hàng thường kéo dài từ 3-4 ngày. Dù có sự giúp đỡ của người thân và nhân viên nhưng chị Huyền vẫn phải tận dụng cả giờ nghỉ của mình để đóng hàng cho khách và chở sách ra điểm bán.

“Đối với sách chỉ có dịp cuối năm này là đông người mua nhất từ trực tiếp cho đến mua qua mạng. Trước hội sách ít nên phải tranh nhau đăng ký gian hàng. Bây giờ nhiều rồi, chúng tôi chỉ lựa điểm nào quen khách và đông thì mới đến”, chị Huyền cho biết.

Trong năm nay, hình thức giảm giá của các hội sách khá đa dạng. Không chỉ giảm giá theo bộ, theo mức chiết khấu, người mua còn có thể mua sách theo cân với các mức giá dao động từ 49.000 đồng đến 109.000 đồng. Cùng đó, ban tổ chức cũng sắp xếp thêm một số hoạt động bên lề như bốc thăm, quay giải thưởng, vẽ tranh,...

Các dòng sách tại hội sách khá đa dạng và bao quát mọi lĩnh vực từ khoa học, văn học cho đến truyện tranh, sách giải trí. Ảnh: Đức Huy.

Hội sách online ngày càng được hưởng ứng

So với các năm trước, hội sách online đang trở nên hấp dẫn hơn nhờ sự phát triển của các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Tính tiện dụng của các công cụ tìm kiếm cùng khả năng thanh toán nhanh chóng là một trong những thế mạnh của việc mua sắm online.

Lê Thị An (23 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một người thường xuyên tham gia các hội sách. An cho biết trong năm nay, các hội sách online đã được tổ chức vào các đợt như tháng 9 với chủ đề mùa tựu trường hay hồi tháng 6 với chủ đề chào hè. Cho đến tháng 12, hội sách online vẫn tiếp tục được tổ chức nhưng ngắn ngày hơn so với trước đó.

“Hội sách dịp cuối năm nay mình tham gia một hội sách kéo dài khoảng 3 ngày. Thế nhưng đến chiều tối ngày thứ ba gần như các mặt hàng đều đã hết. Mình có theo dõi các hội nhóm mua sách trên mạng xã hội thì thấy họ săn sale khá nhiều. Mỗi người từ vài bộ cho đến hẳn chục cuốn”, An chia sẻ.

Một trong những hạn chế của việc mua sách online chính là việc kiểm soát đơn hàng để tránh trường hợp mua sách giá rẻ về bán lại. An cho biết: “Bản thân mình mua đến 4 triệu đồng tiền sách trong đợt vừa rồi và phải chia đơn ra thành 4 tài khoản khác nhau. Chính sách của Tiki hay một số sàn thương mại điện tử khác không cho phép việc mua một mặt hàng quá nhiều”.

Để tăng thêm không khí sôi động cho hội sách online, các đơn vị phát hành còn tổ chức đợt giảm giá theo giờ. Độc giả muốn có được cuốn sách yêu thích với giá tốt nhất buộc phải đợi đến đúng lúc gian hàng mở nhận đơn.

“Mỗi đợt flash sale, giảm giá thần tốc như vậy chỉ kéo dài khoảng một tiếng. Nhưng thực chất nó chỉ khoảng vài phút bởi những cuốn sách hot hết rất nhanh. Em định đặt bộ sách về địa chính trị của tác giả Tim Marshall nhưng vì đang đi làm nên vào chậm mất 15 phút đã hết hàng luôn. Thành ra em phải đợi để mua các cuốn lẻ”, em Phạm Thu Huyền (19 tuổi, sinh viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết.

Càng về cuối năm, các hội sách càng thu hút nhiều người hơn. Nhiều đơn vị phát hành đang có xu hướng tổ chức hội sách online hơn để tiết kiệm chi phí mặt bằng cũng như đảm bảo sự tiện ích cho người mua hàng.