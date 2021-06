Giới trẻ Anh háo hức tiệc tùng không cần khẩu trang

Trước thềm gỡ bỏ lệnh hạn chế, người dân xứ sương mù nay có thể dự lễ hội âm nhạc quy mô 10.000 người mà không cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 m.

"Sau hơn một năm giữ khoảng cách, việc đứng cùng nhau giữa đám đông nay trở nên thật kỳ lạ. Song, tôi không ngần ngại hòa chung không khí ấy", Shay Fagan (22 tuổi) chia sẻ với Guardian.

Cô là một trong 10.000 người trẻ Anh tham dự lễ hội nhạc rock Download Pilot tại Công viên Donington, Leicestershire vào ngày 18/6. Đây được coi như sự kiện ngoài trời thí điểm trước khi xứ sương mù gỡ bỏ lệnh hạn chế vào tháng tới.

Lễ hội Download Pilot chỉ yêu cầu khách tham dự xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, không cần tuân thủ giãn cách xã hội. Ảnh: Joe Giddens/PA.

Trước kia, sự kiện này thường thu hút khoảng 80.000 người hâm mộ nhạc rock Anh quốc. Do dịch Covid-19, quy mô lễ hội buộc phải thu nhỏ lại.

Tất cả khách tham dự phải nộp kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, không được rời khu vực tổ chức suốt 3 ngày diễn ra lễ hội.

Bù lại, họ không cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 m khi qua cổng soát vé.

"Một khi bước vào đây, ai cũng đắm mình vào không khí sôi động, náo nhiệt cả. Tôi thường ở lại trọn vẹn 3-5 ngày, tùy vào lịch trình sự kiện", Fagan nói.

Năm ngoái, khi lễ hội Download Pilot bị hủy bỏ do dịch bệnh, cô và bạn bè phải cắm trại trong khu vườn sau nhà, vờ như đang dự đại nhạc hội.

"Chúng tôi rất buồn nếu không có những sự kiện âm nhạc như vậy. Tôi chưa được xem buổi diễn nhạc sống nào kể từ tháng 2 năm ngoái", Connor Pritchard, bạn của Fagan, bày tỏ.

Hayley Mackay (28 tuổi), người lặn lội từ London tới Leicestershire để dự lễ hội, nói rằng đây là trải nghiệm đáng nhớ.

"Tôi cảm tưởng như cuộc sống bình thường đang trở lại. Dù hơi e ngại vì phải xếp hàng giữa đám đông, tôi không thấy quá lo lắng nữa".

Giới trẻ Anh đổ về lễ hội Download Pilot, dự định sẽ cắm trại tại khu vực tổ chức suốt thời gian diễn ra sự kiện. Ảnh: BBC.

Với Jamie và Lauren McAloon đến từ Glasgow (Scotland), việc tham dự Download Pilot năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Họ gặp nhau tại lễ hội này năm 2008 và cũng ngỏ lời cầu hôn tại đây vào 3 năm sau.

"Download Pilot giống như ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi, nơi mọi thứ diễn ra. Chúng tôi muốn tổ chức lễ cưới ở dây, dù trời nắng hay mưa", Jamie nói.

Lễ hội Download Pilot năm nay có sự tham gia của nhiều ban nhạc rock đình đám Anh quốc, bao gồm Enter Shikari, Bullet for My Valentine và Frank Carter & the Rattlesnakes.

Nhờ việc nới lỏng lệnh hạn chế ở Anh và xứ Wales, nhiều sự kiện thử nghiệm như Download Pilot được tiến hành nhằm chứng minh hiệu quả và mức độ an toàn của việc mở cửa trở lại.

"Thật xúc động! Tôi tin rằng với tình hình dịch bệnh và chiến dịch tiêm vaccine như hiện tại, mọi người có thể tận hưởng âm nhạc một cách an toàn", Melvin Benn, Giám đốc công ty tổ chức sự kiện quy mô lớn Festival Republic, nói.

Theo Guardian, các nhà nghiên cứu sẽ dùng camera CCTV để theo dõi mật độ đám đông, xác định bất kỳ khu vực nào có khả năng lây lan Covid-19 như đám đông, hàng chờ trước quán bar hay khu cắm trại.