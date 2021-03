Giới trẻ Anh đổ xô tới sân bay vui chơi vì thiếu tiền, cô đơn

Không có tiền tới quán bar vui chơi, thiếu kết nối với thế giới khiến thế hệ Z tại Anh tìm tới một địa điểm vui chơi độc đáo: sân bay.

Gen Z, thế hệ trẻ vị thành niên là thanh niên sinh sau năm 1996, thường được xã hội liên tưởng tới sự bùng nổ công nghệ và các nền tảng số.

Điều này khiến nhiều người lầm tưởng cuộc sống của giới trẻ chỉ xoay quanh mạng xã hội và các trào lưu mới, song thực chất không phải vậy.

Chia sẻ với VICE, Chloe Combi, nhà sáng tạo nội dung podcast cho thanh thiếu niên có tên You Don't Know Me, luôn thắc mắc "Gen Z thực sự làm gì nếu không phải ở nhà tránh dịch hay lướt điện thoại?".

Thế hệ Z được miêu tả là những người đam mê tiệc tùng, cuộc sống xoay quanh mạng xã hội. Ảnh: Getty.

Thực tế, thế giới ngày nay đối với thế hệ Z chỉ còn là "vùng đất hoang" về văn hóa, nơi số địa điểm cho các buổi gặp mặt xã hội như quán rượu, câu lạc bộ ngày càng hạn chế, trong khi gánh nặng tài chính lại cản trở họ vui chơi.

Tuy nhiên, có một điểm đến thường được thanh thiếu niên đề cập tới như một tụ điểm giao lưu độc đáo, tiết kiệm: sân bay.

Tới sân bay tìm niềm vui

Gần đây, tới sân bay giải trí, tìm kiếm cảm giác dịch chuyển đang trở thành xu hướng phổ biến ở giới trẻ một số quốc gia, điển hình là Anh.

Đa số cho rằng đây là điểm đến miễn phí và an toàn với nhiều cơ sở vật chất như đường bộ, công viên, nhà hàng... Đặc biệt, với mật độ bảo an dày đặc, thanh thiếu niên luôn cảm thấy an tâm vì "chẳng có điều gì xấu có thể xảy ra ở đây".

Buổi tối hàng tuần, Isabel, thiếu nữ 17 tuổi sống tại phía bắc London (Anh), thường bắt xe bus tới sân bay Heathrow cách nơi ở 26 km cùng bạn bè.

"Phần lớn bạn bè của tôi không đủ tiền tới quán bar và thường bị trêu ghẹo khi đi chơi ở công viên. Nhưng tại sân bay, mọi người rất thân thiện, thích trò chuyện trong lúc chờ chuyến bay", cô trả lời VICE.

Sân bay trở thành tụ điểm vui chơi của giới trẻ vì không tính phí, sang trọng, náo nhiệt và an toàn. Ảnh: Travelbuzz.

Nữ sinh nhấn mạnh: "Chẳng ai dám tới sân bay gây sự cả, trừ các nhóm khủng bố".

Hannah, một thành viên trong nhóm bạn của Isabel, quen bạn trai mình - một chàng trai người Đức - tại sân bay Heathrow.

"Miễn là bạn không gây ồn ào, ảnh hưởng tới người khác thì chẳng ai nhận ra bạn tới đây làm gì. Chúng tôi ăn bánh ngọt, vui chơi, hòa mình vào không khí hối hả ở sân bay mà chẳng ai quan tâm", cô nói.

Chàng trai nhập cư Yassir (17 tuổi), hiện học ngành Vật lý, chia sẻ rằng anh và bạn bè thường tụ tập ở sân bay vì không có nhiều tiền.

"Để tới Heathrow, bạn chỉ cần bắt một chuyến bus dài với giá rẻ. Đôi khi bảo an sẽ nghi ngờ, nhưng được ngồi ngắm máy bay cất cánh đem lại cảm giác thật tuyệt. Tôi ngỡ mình là hành khách trên chuyến bay kia, đi tới bất cứ đâu trên thế giới", Yassir nói.

Văn hóa sân bay

Thực tế, Gen Z không quá dư dả về tài chính do thiếu hụt việc làm và gia đình nghiêm khắc trong vấn đề tiền bạc. Thanh thiếu niên ngày nay không còn đi du lịch quá thường xuyên như thế hệ trước, nhất là sau khi dịch Covid-19 bùng phát.

Vì thế, "văn hóa sân bay" nở rộ ở Gen Z có liên quan tới khao khát được dịch chuyển, chu du thế giới, theo Chloe Combi.

Mặt khác, thế hệ Z cũng là những người khao khát trải nghiệm mới do sống trong bối cảnh văn hóa không quá phong phú. Họ luôn cảm thấy cô độc dù đắm mình trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, có hàng loạt nền tảng mạng xã hội để giao lưu.

"Văn hóa sân bay" ở thế hệ Z bắt nguồn từ cảm giác khao khát trải nghiệm dịch chuyển và nỗi cô đơn. Ảnh: NBC.

Theo VICE, sức hấp dẫn từ "văn hóa sân bay" đến từ mong muốn kết nối với mọi người tại nơi những sự kiện quan trọng đang diễn ra. Tại sân bay, có người rời đi để bắt đầu cuộc sống mới, quay lại quê hương, bắt đầu cuộc phiêu lưu hay tạm biệt người thân yêu.

"Nếu chỉ ở yên một chỗ, bạn chỉ gặp những gương mặt cũ hết ngày này qua tháng khác. Tôi thích sự đa dạng, muốn tiếp xúc với công dân ở nhiều quốc gia", Melissa (19 tuổi), cô gái người Mỹ chuyển tới Anh từ 6 năm trước, nói.

Nữ sinh chia sẻ rằng từ khi tới sân bay chơi, cô có cơ hội trò chuyện và lắng nghe tâm sự của nhiều hành khách.

"Tôi từng gặp một chàng trai người Canada, vừa về Anh hội ngộ với bạn gái sau một năm xa cách. Họ mời chúng tôi tới nhà dùng bữa và cả nhóm có một buổi tối tuyệt vời. Bạn sẽ không thể có trải nghiệm đó ở bất cứ đâu, đặc biệt là quán bar", cô kể.