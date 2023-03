Giới trẻ Anh bỏ rượu

Lợi ích sức khỏe, ngán ngẩm với những cơn say, khủng hoảng phí sinh hoạt là những lý do khiến giới trẻ ở xứ sở sương mù không còn thích uống rượu.

Nhiều người cho biết sức khỏe của họ tốt hơn từ khi bỏ rượu.

Rượu từ lâu đã là một phần quan trọng trong văn hóa nước Anh. Tuy nhiên, ngày nay, không ít người trẻ ở xứ sở sương mù chọn uống ít hơn hoặc từ bỏ hoàn toàn đồ uống có cồn để xây dựng lối sống lành mạnh và tiết kiệm tiền.

Điều này không dễ thực hiện ở một đất nước có quá nhiều hoạt động xã hội, sự kiện kết nối và những cuộc giao dịch xoay quanh rượu.

Tại London, hình ảnh nhân viên ngân hàng chen chúc trong các quán rượu vào cuối ngày làm việc hoặc tràn ra vỉa hè với những lon bia trên tay khi hết chỗ đã trở nên quen thuộc.

Nguyên nhân lớn nhất khiến Gen Z quyết định loại bỏ sở thích này là vì họ cảm thấy mệt mỏi với những cơn say kéo dài cả tuần, theo Bloomberg.

“Văn hóa xoay quanh rượu đã thực sự thay đổi trong vài năm qua. Bây giờ, những người không uống mới thực sự ngầu”, Laura Willoughby, đồng sáng lập tổ chức Club Soda và quán bar cấm rượu, chia sẻ.

Ngại say xỉn

Doanh số bán rượu, bia tại Anh đã giảm lần lượt là 9% và 3% vào năm 2022 so với một năm trước đó, trong khi mức tiêu thụ đồ uống có cồn nồng độ thấp tăng 3%, theo dữ liệu từ Nielsen UK.

Con số này phản ánh một xu hướng dài hạn cho thấy những khách hàng trẻ tuổi đã giảm đáng kể việc thưởng thức rượu trong 15 năm qua.

Theo một cuộc khảo sát của Dịch vụ Y tế Quốc gia từ năm 2021, gần 2/3 thanh niên từ 16 đến 24 tuổi không đụng đến rượu bia vào cuối tuần. Khoảng 38% trong số đó hoàn toàn bỏ uống trong một năm, tăng từ 19% so với một thập kỷ trước đó.

Aditya Tyagi (18 tuổi), sinh viên năm nhất tại Đại học Lancaster, đã ngừng uống rượu vào tháng 8/2022.

Tyagi nhận ra anh có nhiều niềm vui với bạn bè hơn khi tỉnh táo và tích cóp thêm một khoản tiền từ việc này để mua nhu yếu phẩm.

“Tôi tiết kiệm được khoảng 24 USD /tuần. Khi không cần say xỉn để vui vẻ, tôi thấy sức khỏe của mình tốt hơn, ngủ ngon hơn. Khá nhiều người bạn của tôi cũng làm như vậy. Ở trường đại học, ‘không uống rượu’ đã trở thành điều bình thường”, Tyagi bày tỏ.

Văn hóa uống rượu từ lâu đã gắn liền với xứ sở sương mù. Ảnh: BBC.

Ở nhiều nước phương Tây, Gen Z và Millennials được ghi nhận là uống ít hơn các thế hệ trước, với số lượng người bỏ rượu hoàn toàn tăng đáng kể.

Theo công ty tư vấn CGA, hơn 1/3 người Mỹ đã hạn chế dùng đồ uống có cồn vào tháng 1/2022 , tăng từ 21% vào năm 2019.

Tương tự Anh, lý do kiêng rượu của Gen Z tại xứ cờ hoa cũng liên quan đến hương vị, mùi, cảm giác khó chịu khi uống và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Tuy nhiên, ở xứ sở sương mù, nơi văn hóa uống rượu với đồng nghiệp sau giờ làm đã “ăn sâu bám rễ”, nhiều người cho rằng việc suy nghĩ của giới trẻ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp khi mới gia nhập thị trường lao động.

“Mặc dù ngày nay, những người trẻ ít coi trọng rượu bia, họ vẫn còn nhiều cơ hội khác để giao lưu, kết nối”, Andrew Misell, Giám đốc của tổ chức từ thiện Alcohol Change UK, nhận xét.

Quan tâm đến sức khỏe

Theo dữ liệu từ Nielsen UK, rượu vẫn vượt xa đồ uống không cồn về doanh số bán hàng, với 19,3 tỷ bảng Anh chi cho mặt hàng vào năm 2022, so với 205 triệu bảng Anh cho hạng mục còn lại.

Nhưng với nhóm ủng hộ giảm thiểu thói quen không tốt, những lợi ích về tài chính và sức khỏe là điều không thể phủ nhận.

Dominique Harper (24 tuổi, đến từ Liverpool) đã từng nghiện rượu trong nhiều năm trước khi quyết định bỏ hoàn toàn vào tháng 1/2023 vì e ngại bệnh tật và khả năng chi trả.

Giờ đây, cô chỉ tốn khoảng 50 bảng Anh để mua đồ uống không cồn thay vì 500 bảng Anh mỗi tháng cho rượu. Harper nói rằng cách này giúp cô thay đổi cuộc sống và luôn trong trạng thái khỏe khoắn.

“Rượu từng khiến tôi cảm thấy chán nản, lo lắng quá mức. Nhưng giờ tôi đã tốt hơn nhiều, có thời gian để làm thêm công việc và tiết kiệm để trả trước tiền mua nhà”, cô nói.

Nhận thức về lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần là yếu tố chính đối với những người trẻ tuổi chọn uống ít hơn hoặc ngừng dùng chất có cồn vĩnh viễn.

Nhiều người chọn đồ uống không cồn để thay thế cho bia rượu nồng độ cao. Ảnh: Pexels.

Các nhóm hỗ trợ như Alcoholics Anonymous cũng phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với sự ra đời của hàng loạt tổ chức và ứng dụng trực tuyến.

Nhiều loại đồ uống không cồn đã được bày bán phổ biến hơn trong các quán rượu, nhà hàng và cửa hàng tạp hóa - từ bia nồng độ thấp cho đến “thuốc cải thiện tâm trạng” có nguyên liệu chính là thực vật, rượu vang.

Điều đó giúp người tiêu dùng duy trì tình trạng tỉnh táo khi tham gia các cuộc vui.

“Vẫn còn một chặng đường dài phía trước nhưng chắc chắn suy nghĩ của những người không uống rượu đã tiến bộ hơn. 10 năm nữa, tôi nghĩ một nửa dân số sẽ bỏ hoàn toàn loại thức uống này”, Catherine Gray, tác giả cuốn sách The Unexpected Joys of Being Sober, nhận định.