Giới siêu giàu vỡ mộng khi mua căn hộ cao tầng ở New York

Các căn hộ trong những tòa tháp siêu cao mang đến cho giới nhà giàu cảm giác "sống trên bầu trời". Nhưng trải nghiệm tại tòa nhà 432 Park Avenue (New York, Mỹ) rất tệ hại.

Khoảng 6 năm trước, tòa tháp 432 Park Avenue mang đến cho những cư dân giàu có thứ mà các khu căn hộ cao tầng khác không thể. Đó là cơ hội sống phía trên đường chân trời Manhattan, khác với hàng triệu người dân New York bên dưới.

Tuy nhiên, sau khi chuyển đến tòa nhà cao 425 m, một số cư dân giàu có gặp phải những vấn đề đáng lo ngại. Nhiều người phàn nàn đã "thiệt hại hàng triệu USD do các vấn đề liên quan đến hệ thống ống nước và cơ khí, trục trặc thang máy thường xuyên, tường kêu cót két như khoang tàu", theo New York Times.

Bà Sarina Abramovich và chồng, một trong những cư dân đầu tiên của 432 Park Avenue, là chủ doanh nghiệp đã nghỉ hưu. Họ mua căn hộ rộng hơn 325 m2 với giá gần 17 triệu USD vào năm 2016. Khi cặp vợ chồng dọn đến, cả tòa nhà và căn hộ đều chưa hoàn thành.

Siêu tháp dân cư 432 Park Avenue có chiều cao 425 m. Ảnh: Shutterstock.

Hàng loạt vấn đề

"Họ đưa tôi vào thang máy chở hàng, được bao quanh bởi các tấm thép và ván ép, để tới căn hộ", bà Abramovich kể lại. Các vấn đề sau đó trở nên tồi tệ hơn. Nước từ những căn hộ ở tầng trên nhiều lần tràn vào căn hộ của vợ chồng bà, gây thiệt hại khoảng 500.000 USD .

Cùng với đó là vấn đề gió. Một tòa nhà cao 304 m có thể rung lắc vài cm vào ngày gió bình thường và hơn 15 cm khi gió mạnh hơn (22,3 m/s). Tuy nhiên, nếu gió giật 44,7 m/s, tòa nhà sẽ di chuyển tới 0,6 m, theo New York Times.

Tòa nhà Empire State của thành phố New York, chiều cao 381 m, được cho là rung lắc khoảng 2,54 cm trong ngày gió mạnh, theo Discovery. Tháp Willis ở Chicago, chiều cao 442 m, có độ lắc trung bình 15,42 cm so với trung tâm.

Tuy nhiên, độ rung lắc sẽ cao hơn đối với những tòa nhà siêu cao, siêu mỏng. Chúng thường được gọi là tháp bút chì. Riêng với 432 Park Evenue, tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 15:1. Tòa Empire State có chiều rộng hơn 129 m, trong khi 432 Park Avenue chỉ gần 80 m.

Các "tòa tháp bút chì" có chiều cao khác biệt so với phần còn lại. Ảnh: Shutterstock.

Trong một tuyên bố, công ty phụ trách xây dựng Lendlease khẳng định: "Là nhà xây dựng hàng đầu trong ngành, Lendlease luôn cam kết thực hiện các dự án một cách an toàn và phù hợp với những tiêu chuẩn cao nhất".

"Chúng tôi đã liên hệ với khách hàng về một số nhận xét từ người thuê. Chúng tôi không thể trình bày chi tiết vào thời điểm này vì vẫn đang trong quá trình xem xét", công ty nói thêm.

Một trong những nhà phát triển của 432 Park, CIM Group, cho biết đây là “một dự án được thiết kế, xây dựng thành công và hầu như đã bán hết". Tuy nhiên, giống như tất cả công trình xây dựng mới, vẫn có các phần đang được bảo trì và hoàn tất.

Trải nghiệm sống trên bầu trời

Đại dịch chết người và cuộc khủng hoảng kinh tế đang chèn ép phần còn lại của New York và khiến tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo ngày càng trầm trọng. Do đó, khi New York Times đăng những lời phàn nàn của giới siêu giàu đối với siêu tháp xa xỉ, nhiều độc giả thậm chí để lại bình luận vui mừng.

"Các căn hộ tại 432 Park giống cổ phiếu GameStop dành cho tỷ phú", GS tài chính Daniel Bergstresser tại Trường Kinh doanh Quốc tế Brandeis đăng trên Twitter. “432 Park Avenue là tòa nhà đáng ghét nhất ở Manhattan và câu chuyện này đã sưởi ấm trái tim tôi”, người dùng Twitter @eddiemajor bình luận.

Bản thân bà Abramovich cũng thừa nhận với tờ Times rằng những tai họa của các tỷ phú sẽ không giúp họ được thông cảm hơn. “Mọi thứ ở đây đều là ngụy tạo. Nếu tôi biết trước, tôi sẽ không bao giờ mua", bà than vãn.

Nhiều người khác nhận ra khía cạnh nghiêm trọng hơn của vấn đề. “Chúng tôi đã theo dõi những lo ngại về sự an toàn của các tòa tháp siêu cao trong một thời gian dài", ông Sean Khorsandi, Giám đốc điều hành Landmark West, bình luận.

Những tòa nhà siêu cao được xây dựng để tạo trải nghiệm "sống trên bầu trời" dành cho top 1% người giàu nhất - Kiến trúc sư Stephen B Jacobs

"Tôi học ở trường kiến trúc khi sự kiện 11/9 xảy ra. Chúng ta đã chứng kiến những tòa tháp đổ. Trong các hội nghị và tuyên bố công khai, chúng ta khẳng định sẽ không bao giờ xây tháp cao nữa. Nhưng tất cả những gì chúng ta làm trong 20 năm qua là xây tháp cao hơn", ông nhấn mạnh.

Kiến trúc sư Stephen B Jacobs, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Stephen B Jacobs Group PC đã làm nhiều dự án kể từ khi thành lập công ty vào năm 1967. Một số tòa vượt quá 50 tầng. Công ty của ông hiện xây dựng một tòa nhà hẹp, cao 243 m ở East Side Manhattan.

Dù không còn xa lạ với những tòa tháp cao, ông Jacobs vẫn bình luận: "Chúng hoàn toàn phi lý". Theo ông Jacobs, những tòa nhà siêu cao được xây dựng để tạo trải nghiệm "sống trên bầu trời, dành cho những người giàu nhất". "Tôi thực sự không quan tâm đến việc phục vụ thị trường đó", ông chia sẻ.

"Tôi nghĩ thách thức mà chúng ta nên tập trung vào là làm thế nào để cung cấp nhà ở cho đại đa số những người thực sự cần nó", ông Jacobs khẳng định. "Trong khi đó, tất cả chỉ hướng vào mục đích trở thành tòa nhà cao nhất", ông nói thêm.