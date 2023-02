Giới siêu giàu lũ lượt rời New York

Giai đoạn năm 2019-2020, số người sống ở New York (Mỹ) kiếm được từ 150.000 USD đến 750.000 USD đã giảm gần 6%, theo dữ liệu từ Văn phòng Ngân sách Độc lập.

Trong đó, nhóm người có mức lương từ mức 750.000 USD trở lên đã giảm gần 10% trong cùng thời kỳ, theo Yahoo News.

Nhiều chuyên gia nhận định giới thượng lưu đang lần lượt rời khỏi “quả táo lớn” của Mỹ vì mức thuế quá cao. Còn Bloomberg cho rằng giá thuê nhà đắt đỏ cùng chi phí sinh hoạt tăng cao dẫn đến làn sóng người lao động di dời khỏi New York.

Mặc dù khó lý giải chính xác nguyên nhân của tình trạng này, việc mất đi hàng nghìn người trẻ và giàu có có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế chung của thành phố.

Trong bối cảnh hiện tại, 41.000 người nộp thuế trong top 1% phải trả hơn 40% tổng số thuế thu nhập của New York. 90% số còn lại đóng góp khoảng 1/3 trong mục này.

Theo báo cáo mới nhất của công ty công nghệ tài chính SmartAsset, vào năm 2020, New York có gần 20.000 hộ gia đình có thu nhập cao (kiếm được trên 200.000 USD ).

Tuy nhiên, “thành phố không ngủ” lại có lượng thất thoát ròng chuyên gia trẻ cao nhất là 15.788. Cụ thể, 28.741 người đã chuyển đi, trong khi 12.953 dọn đến tiểu bang khác.

Chi phí sinh hoạt ngày càng đắt ở New York đã vượt sức chi trả của nhiều người. Ảnh: Michael Nagle/Bloomberg.

Không có khu vực nào thu hút phần lớn giới nhà giàu nhiều hơn “Sunshine State”.

Theo SmartAsset, Florida có thêm 32.019 cư dân kiếm được ít nhất 200.000 USD /năm.

Một trong những người có thu nhập cực cao đã chuyển đến tiểu bang này là “sói già phố Wall” Carl Icahn.

Tỷ phú 87 tuổi sinh ra ở New York và điều hành công việc kinh doanh của mình tại thành phố này trong nhiều thập kỷ. 3 năm trước, chuyên gia tài chính người Mỹ đã chuyển văn phòng đến Sunny Isles Beach, Florida.

Một lợi thế rõ ràng khi chuyển đến “tiểu bang nắng” - đặc biệt đối với những người sống ở Snowbelt - là thời tiết.

Nhưng lý do chính khiến Florida là điểm đến hàng đầu của nhóm siêu giàu có thể vì hiện trạng tài chính. Đây là một trong số ít khu vực ở xứ cờ hoa không tính thuế thu nhập.

Ngoài Florida, Texas cũng là nơi có khí hậu thuận lợi và chính sách tương tự. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các gia đình thượng lưu đổ xô đến đây.

Hơn 18.417 người có mức lương tốt đã chuyển đến vùng Trung Nam của Mỹ, trong khi 13.061 cư dân rời đi.

Ngoài việc không đánh thuế thu nhập, Texas còn thu hút những người mới đến nhờ chi phí sinh hoạt hợp lý. Theo hãng bất động sản Zillow, giá một căn nhà điển hình tại đây là 315.451 USD , thấp hơn mức trung bình toàn quốc khoảng 40.000 USD và ít gấp đôi so với New York.

Đồng thời, Texas cũng có nền kinh tế đang bùng nổ và nhiều cơ hội nghề nghiệp. Theo Ủy ban Lực lượng lao động Texas, tiểu bang này dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng việc làm hàng năm ở mức 5,4% từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022.

Arizona là vị trí phổ biến tiếp theo trong làn sóng di cư. Người dân ở đây phải đóng thuế thu nhập với mức 2,5%. Đây là nơi có thuế cố định thấp nhất ở Mỹ.

“Đã đến lúc giảm thuế lâu dài cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ ở Arizona để họ có thể giữ lại phần lớn số tiền vất vả kiếm được. Điều này cũng mang tính cạnh tranh và đóng vai trò như một thỏi nam châm tạo việc làm, cơ hội cho mọi người”, Thống đốc Doug Ducey chia sẻ.

