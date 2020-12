Giới siêu giàu Hàn Quốc được miêu tả như thế nào trên phim?

Ba vai diễn mấu chốt của phim được giao cho Kim So Yeon (vai Chun Seo Jin), Lee Ji Ah (vai Shim Soo Ryun) và Eugene (Oh Yoon Hee). Bộ ba minh tinh đều là tên tuổi được đánh giá cao trong nghề, đặc biệt là Kim So Yeon - người đóng nhiều vai phản diện yêu cầu diễn xuất nội tâm phức tạp. Trong Penthouse, nhân vật Shim Soo Ryun được ví như phượng hoàng - có mọi thứ tiền tài và danh vọng trong tay, nhưng cô bị chồng và người thân xung quanh lừa dối. Trong khi đó, nhân vật Oh Yoon Hee do ám ảnh bị cướp mất giải thưởng hát opera khi còn nhỏ nên luôn tâm niệm phải tìm mọi cách gia nhập giới thượng lưu.