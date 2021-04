Giới siêu giàu Gangnam phải trả giá thế nào ở tập cuối ‘Penthouse 2’?

Tập 13 “Penthouse 2” sẽ khép lại các mâu thuẫn hiện tại của bom tấn truyền hình, đồng thời đặt tiền đề cho mùa ba tiếp tục.

Ngày 2/4, tập 13, cũng là tập cuối Penthouse 2, sẽ lên sóng. Tập phim được kỳ vọng giải quyết rốt ráo những mâu thuẫn kéo dài từ phần đầu tiên. Những kẻ phản diện đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật có bị trừng trị, còn nạn nhân của họ sẽ tìm được sự thanh thản để sống tiếp hay không, là câu hỏi lớn cần lời đáp lúc này.

Hội phụ huynh Hera đồng loạt “xộ khám”?

Tuần qua, trên Sina xuất hiện các bức ảnh được cho là rò rỉ từ hậu trường tập cuối Penthouse 2.

Trong ảnh, hội phụ huynh Hera, gồm Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon), Ha Yong Cheol (Yoon Jong Hoon), Lee Kyu Jin (Bong Tae Kyu), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon), Oh Yoon Hee (Eugene), Go Sang Ah (Yoon Joo Hee) và Kang Ma Ri (Shin Eun Kyung), đều mặc áo tù và bị trói cả hai tay.

Ảnh chụp dàn diễn viên Penthouse 2 trong bộ áo tù bị rò rỉ trên mạng. Ảnh: Sina.

Hình ảnh ăn khớp tình tiết Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) đã tố cáo với cảnh sát tội ác nhóm người gây ra cho con gái thất lạc của cô là Min Seo Ah.

Trong Penthouse, Dan Tae, Yong Cheol và Kyu Jin là ba kẻ đã trực tiếp phi tang cái xác cô gia sư bị mắc lại trên bức tượng nơi cửa vào tòa nhà Hera, còn các bà vợ là người chung tay che giấu tội ác đó.

Việc hội phụ huynh Hera đồng loạt “xộ khám” sẽ khiến cục diện quyền lực trong bộ phim thay đổi. Seo Jin mất ghế hiệu trưởng vào tay mẹ và em gái, sự nghiệp chính trị của Kyu Jin tiêu tán…

Trong đó, đại ác nhân Ju Dan Tae sẽ phải trả giá nhiều hơn cả. Nếu bị khui toàn bộ tội ác từ trước tới nay, đứng trước tòa, Dan Tae sẽ án chồng án, tội chồng tội.

Loạt nhân vật mới đóng vai trò gì?

Tập 13 của Penthouse 2 xuất hiện hàng loạt nhân vật mới. Đây là nhân tố bất ngờ, tạo tiền đề cho mùa thứ ba phát triển. Theo Naver, nam diễn viên On Joo Wan sẽ thủ vai Joon Gi, người đàn ông có cuộc gặp gỡ với Logan Lee (Park Eun Seok) trên khoang thương gia máy bay.

Vai Joon Gi của On Joo Wan sẽ có ảnh hưởng sâu sắc tới Penthouse 3. Ảnh: SBS.

Từ vẻ bề ngoài, cũng như thái độ nửa lạnh nhạt nửa thân mật của Joon Gi với Logan Lee, nhân vật xuất thân từ giới thượng lưu này nhiều khả năng ngang sức ngang tài với chàng Hàn kiều.

Ngoài On Joo Wan, nam diễn viên Park Ho San cũng xuất hiện trong vai Yoo Dong Pil, người chồng đang ngồi tù thay Ju Dan Tae của Kang Ma Ri.

Trong đoạn giới thiệu của tập 13, Yoo Dong Pill đã được thả tự do, hứa hẹn châm ngòi cho mâu thuẫn mới giữa nhân vật và Ju Dan Tae. Sau quãng đời tù tội, nhân vật toát ra sự nham hiểm khó lường.

Park Ho San thủ vai Yoo Dong Pil, chồng của Kang Ma Ri. Ảnh: SBS.

Đại diện nhà sản xuất Penthouse 2 dành nhiều lời khen ngợi cho hai diễn viên, đồng thời xác nhận nhân vật họ thủ vai sẽ đóng vai trò quan trọng trong phần ba. “Từ ngày quay đầu tiên, On Joo Wan và Park Ho San đã chứng minh nhân vật này như được đo ni đóng giày cho họ. Xin hãy dành sự quan tâm cho Joon Yi và Yoo Dong Pil. Họ sẽ xuất hiện xuyên suốt mùa ba của Penthouse”.

Biệt đội báo thù Ju Dan Tae sẽ ra sao?

Cuối Penthouse, Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) được xác nhận đã chết, rồi sau đó đột ngột sống lại ở nửa cuối mùa 2. Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu kịch bản tương tự có lặp lại với nữ chính Oh Yoon Hee của Penthouse 2?

Tuy nhiên Oh Yoon Hee đã từng cận kề sinh tử một lần ở cuối Penthouse sau khi tự đâm vào cổ. Nếu cô lại chết một lần nữa cuối mùa hai và sống lại trong mùa ba, đây sẽ là bổn cũ soạn lại đầy nhàm chán.

Âm mưu trả thù đã thành công, nhưng cuộc sống của dàn nhân vật chính vẫn chưa hết sóng gió? Ảnh: SBS.

Shim Su Ryeon liệu đã tìm được cái kết bình yên hạnh phúc hay chưa cũng là câu hỏi lớn. Cuối tập 12, tình cảm giữa Su Ryeon và Logan Lee đã có bước phát triển. Tuy nhiên, điều này chưa khẳng định được bất cứ điều gì về tương lai của cô.

Trong phần một, Logan Lee là chàng Hàn kiều giàu có điều tra về cái chết của em gái nuôi. Tới phần hai, anh ta trở thành một dạng "tổng kiến trúc sư", là người đứng đằng sau "thiết kế" toàn bộ kế hoạch trả thù nhiều lớp lang nhắm vào Ju Dan Tae. Tất cả nhân vật, từ Oh Yoon Hee và con gái, Ha Yong Cheol tới quản gia nhà Seo Jin, thậm chí Su Ryeon đều là những quân cờ trong kế hoạch ấy.

Từ chỗ một nhân vật sát cánh bên người phụ nữ chân yếu tay mềm Shim Su Ryeon trả thù cho con rồi lại hết mực khuyên nhủ cô rũ bỏ quá khứ đau thương để tìm tương lai mới, Logan Lee lộ mặt kẻ mưu mô vẫn còn giấu nửa người trong bóng tối. Tập 13 của Penthouse 2 rất có thể là một phép thử làm rõ màu sắc chính, tà của nhân vật.