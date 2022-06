Giới showbiz phẫn nộ trước vụ nhóm đàn ông đánh một cô gái

Các nghệ sĩ như Thành Long, Mã Thiên Vũ, Hình Phi đều muốn pháp luật phạt nặng nhóm côn đồ hành hung một cô gái.

Theo Sina, những ngày qua sự kiện "Đánh người ở Đường Sơn" gây chú ý khắp các mạng xã hội tại Trung Quốc. Trong đó, một cô gái bị nhóm côn đồ 9 người hành hung dã man, khi cô từ chối lời tán tỉnh. Nhiều nghệ sĩ như Thành Long, Trương Thiên Ái, Mã Thiên Vũ cũng lên tiếng về vụ việc.

"Ngày hôm qua nhân viên cho tôi xem video, tôi thực sự quá tức giận, đến mức không ngủ được. Đau lòng hơn, trong toàn bộ quá trình chỉ các bạn nữ giúp đỡ lẫn nhau, những người đàn ông khác đứng xem, tỏ thái độ thờ ơ. Sao chuyện như vậy có thể xảy ra ở đất nước của chúng ta? Tôi nghe nói hung thủ đã bị bắt, mong chúng sẽ bị pháp luật nghiêm trị", ngôi sao gạo cội Thành Long nói.

Ông chia sẻ thêm: "Nhiều năm qua, trong các bộ phim, tôi đều muốn nêu cao quan điểm nói không với bạo lực. Nam nhân không thể đánh nữ nhân, một đám người không thể bắt nạt một người, nhưng chuyện bất công ở đâu cũng tồn tại. Tôi nghĩ ỷ mạnh hiếp yếu là hành vi tệ hại, những người có năng lực phải biết ra tay giúp đỡ vào thời điểm cần thiết. Trợ giúp người khác cũng là giúp đỡ chính mình".

Nhiều nghệ sĩ lên tiếng ủng hộ nạn nhân và yêu cầu trừng trị kẻ côn đồ.

Nữ diễn viên Trương Thiên Ái cũng hứa hỗ trợ chi phí điều trị thuốc men cho các cô gái.

"Say rượu không phải lý do cho mọi hành động sai trái. Đây là quấy rối tình dục, ác ý đả thương người, không thể lấy lý do say rượu. Xem video tôi phẫn nộ, đau đớn trong lòng. Các cô gái nếu cần giúp đỡ, hay liên hệ với công ty đại diện của tôi. Tôi sẵn lòng hỗ trợ phí thuốc men, điều trị tâm lý cho nạn nhân", ngôi sao Thái tử phi thăng chức ký viết.

Nam diễn viên Mã Thiên Vũ thể hiện sự tức giận với hành vi thay nhau đánh đập một cô gái. Có hàng trăm nghìn người đã nhấn thích và bình luận bài viết của tài tử Cổ kiếm kỳ đàm.

Nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ chia sẻ cô đã tức đến mức khó thở khi nhìn thấy hình ảnh nạn nhân bị đánh đập. Nữ diễn viên còn chỉ trích nhóm nam giới đứng xem mà không có hành động bảo vệ nạn nhân.

Ngoài ra, các nữ diễn viên như Tôn Di, Lam Doanh Oánh, Hình Phi cùng nhiều nghệ sĩ khác đều lên tiếng trước sự việc đánh người tại Đường Sơn.

Theo Sina, ngày 10/6, đoạn video trích từ camera cho thấy một người đàn ông đặt tay lên lưng cô gái khi cô đang dùng bữa cùng 2 người bạn tại nhà hàng thịt nướng ở Đường Sơn, Trung Quốc.

Sau khi người phụ nữ phản kháng và đẩy anh ta ra, người đàn ông ngay lập tức tấn công cô khiến hai người bạn phải can thiệp. Sau đó, một nhóm người khác đi vào túm tóc kéo cô gái bị quấy rối ra ngoài và liên tục đánh đập khi cô nằm dưới mặt đất. Nhóm này thậm chí còn đẩy ngã một phụ nữ khác có ý định can ngăn khiến cô đập đầu xuống đất.

Sau khi clip lan truyền, cảnh sát thành phố Đường Sơn ngày 11/6 cho biết họ đã bắt giữ 8 người đàn ông vì “tình nghi tấn công bạo lực và gây rối”. Một nghi phạm khác vẫn đang bị truy lùng.

Sự việc tạo nên làn sóng phẫn nộ khắp các mạng xã hội Trung Quốc trong hai ngày qua với hàng trăm triệu lượt bình luận, chia sẻ.