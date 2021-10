Giới sản xuất phim tìm cách trở lại

Giới làm phim cho rằng thông tin TP.HCM nới lỏng giãn cách từ 1/10 là tín hiệu khả quan nhưng họ vẫn phải đối diện với nhiều thách thức phía trước.

Bốn tháng giãn cách ở TP.HCM khiến giới làm phim dừng hoàn toàn kế hoạch sản xuất. Họ đối diện với nhiều khó khăn, phải bù lỗ để duy trì công ty. Từ ngày 1/10, thành phố mở cửa, các đơn vị này cho hay cũng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất.

Tình trạng thất thu kéo dài tới năm 2022

Trao đổi với Zing về ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài bốn tháng qua, đạo diễn Nam Cito cho hay công ty của anh, Mar6 Pictures, hoàn toàn không có doanh thu. Thậm chí doanh thu 0 đồng tiếp tục kéo dài tới năm sau bởi không sản xuất được dự án, năm 2022 không có phim chiếu.

Sau Gái già lắm chiêu V, bộ đôi Bảo Nhân và Nam Cito chưa thể sản xuất phim mới. Ảnh: CGV.

"Do đặc thù ngành sản xuất phim không thể kinh doanh và có lợi nhuận ngay được mà phải mất ít nhất 4 tháng đến một năm để tiến hành sản xuất (sáng tạo nội dung, quay phim, hậu kỳ). Vì vậy mất 4 tháng đóng cửa tức là chúng tôi đã mất một năm sản xuất để ra sản phẩm đón đầu và xoay vòng vốn", nam đạo diễn nói.

Với doanh thu 0 đồng, Nam Cito cho hay Mar6 Pictures còn phải bù lỗ các khoản khác và chi phí vận hành. Anh nhấn mạnh: "Thua lỗ là thấy rõ ràng nhưng cầm cự, bù lỗ kéo dài được bao lâu thì tùy tiềm lực kinh tế mỗi nhà sản xuất. Nhưng tôi nghĩ đến lúc này là đã quá sức chịu đựng của hầu hết doanh nghiệp trong ngành sản xuất phim ảnh".

Đại diện của CJ HK Entertaiment cho biết tính đến hết tháng 9, số lượng phim đơn vị này phát hành ra rạp giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, và 60% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, một số phim nước ngoài dự kiến phát hành ra rạp trong 4 tháng qua đều phải hủy. Các phim này hiện đều đã có trên nền tảng VOD, do đó không thể phát hành tại rạp.

Riêng hai phim Bẫy ngọt ngào và Đêm tối rực rỡ bị dời ngày chiếu nhiều lần.

BHD cũng phải dời lịch chiếu của một số phim do đơn vị sản xuất trong năm 2021 như Bí mật của gió, Người tình, Cô bé đến từ hành tinh khác... Ông Tuấn Nguyễn, Trưởng phòng marketing của BHD cho hay đợt giãn cách dài nhất trong hai năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty.

"Chúng tôi phải dừng mọi hoạt động nên khó khăn rất lớn không chỉ ở việc tạm thời dừng sản xuất mà còn mất khách hàng do những chiến dịch PR không thực hiện được", ông nói.

Tương tự, bà Vũ Quỳnh Hà, Giám đốc sản xuất nội dung của Galaxy cho hay trong suốt thời gian dịch bệnh, đơn vị này phải tạm dừng 15 dự án phim đã lên kế hoạch. Ngoài ra, Galaxy còn phải gồng gánh rất nhiều khó khăn như chi phí đầu tư, sản xuất, nhân sự.

Đóng băng các hoạt động trong suốt 5 tháng qua, Nam Cito và Bảo Nhân cố gắng duy trì hoạt động công ty với phương án "work from home" và giảm lương nhân viên, cắt giảm nhân sự. Giảm lương của 200 nhân viên cũng là phương án mà BHD phải dùng để công ty tồn tại.

Nhiều thách thức khi trở lại

Đứng trước nguy cơ bị phá sản, vừa qua, 20 công ty sản xuất phim đã gửi kiến nghị đến Thủ tướng và UBND TP.HCM xin hoạt động trở lại từ 15/10. Hiện tại, thành phố đã có chỉ thị mở cửa từ 1/10.

Phim 1990 của Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My 9X bị hoãn chiếu nhiều lần vì dịch. Ảnh: CGV.

Đại diện BHD, Galaxy đánh giá đây là tín hiệu khả quan với ngành sản xuất phim. Thách thức ở đây là việc nếu trở lại, đoàn phim phải giảm tối đa nhân sự, thay đổi quy trình để phù hợp với tình hình bình thường mới.

Với Galaxy, thách thức là thiếu hụt nhân lực cũng như việc di chuyển nhân sự giữa các tỉnh khó khăn. Theo dự kiến, đơn vị này sẽ bắt đầu kế hoạch sản xuất 15 dự án phim đã dừng lại từ trước do dịch bệnh.

Trong khi đó, Mar6 Pictures cho hay đơn vị này khó để hoạt động được ngay lập tức bởi cần phải có thời gian tái khởi động lại dự án đồng thời chờ đợi nhân sự quay trở lại làm việc hoặc phải tuyển lại nhân sự mới. Họ chấp nhận đẩy lùi các dự án trong kế hoạch sản xuất sang năm sau.

"Trước mắt, ngành phim đang dừng lại để chờ kiểm soát dịch. Chúng tôi cũng không thể mạo hiểm để sản xuất phim thời điểm này bởi chưa thể xác định được lúc nào phim ra rạp cũng như khó khăn trong việc ghi hình. Giải pháp của chúng tôi là tiếp tục đóng băng dự án nhằm tránh rủi ro", đạo diễn Nam Cito nói.

CJ HK Entertainment cho biết chưa có kế hoạch sản xuất dự án phim mới. Họ chờ đợi tình hình dịch bệnh cũng như quy định về đi lại, di chuyển của UBND TP.HCM. Trước mắt, họ sắp xếp lại lịch phát hành cho một số phim ra rạp đã bị hoãn từ trước.

Kế hoạch sản xuất phim

Trước đây, trong công văn gửi tới Thủ tướng và UBND TP.HCM, đại diện 20 nhà sản xuất phim cho hay họ đã học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới để có thể trở lại làm việc và thích ứng với hoàn cảnh mới. Họ cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND TP.HCM.

Đại diện của Galaxy nói với Zing nhân sự của đơn vị này đều đã được tiêm vaccine và đủ điều kiện được trở lại làm việc. Ngoài ra, địa điểm tập trung sản xuất, ghi hình đa số là những bối cảnh biệt lập như phim trường, các khu du lịch sinh thái không hoạt động, khu nhà ở không có dân cư sinh sống... Bên cạnh đó, đoàn phim cũng thực hiện 5K, thường xuyên xét nghiệm cho các nhân sự.

Đơn vị này đang khẩn trương chuẩn bị để tuần đầu tháng 10 có thể tổ chức sản xuất ngay các dự án đã bị đình trệ. Song song đó, họ tiếp tục lên kế hoạch cho 15 dự án tiếp theo.

Phim Người tình do Minh Tú đóng chính cũng bị dời lịch chiếu. Ảnh: BHD.

Đại diện BHD cũng nhìn nhận việc nhân viên được tiêm vaccine thì công việc có thể trở lại bình thường. Không những thế đây cũng là cơ sở để thành phố sớm mở lại rạp phim.

"Ở Mỹ, rạp mở lại sau đại dịch đã ghi nhận doanh thu khả quan. Bộ phim Shang-Chi đạt được những kỷ lục phòng vé. Điều đó cho thấy đến một lúc nào đó dịch bệnh sẽ được kiểm soát khi người dân đã tiêm đủ vaccine".