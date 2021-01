Giới quý tộc London trong bộ tiểu thuyết 'Bridgerton'

Tác phẩm cuối cùng On the Way to the Wedding là về đứa trẻ nhỏ nhất Gregory Bridgerton. Gregory tin vào điều kỳ diệu của tình yêu sét đánh và nghĩ rằng mình đã tìm thấy nó với Hermione Watson, người có tình cảm thực sự với một người đàn ông khác. Ảnh: Juliaquinn.com.