Giới nhà giàu Mỹ thường đi xe gì?

Những mẫu xe được giới nhà giàu Mỹ lựa chọn nhiều nhất đến từ các thương hiệu quen thuộc như BMW, Mercedes-Benz hay Audi.

Không chỉ có thiết kế, chất lượng hoàn thiện cao cấp, hiệu năng vận hành trên mức trung bình và các công nghệ tiện nghi, an toàn hiện đại, ôtô hạng sang còn được xem như một món trang sức thể hiện sự giàu có của chủ nhân.

Trang dữ liệu Windfall đưa ra danh sách 10 mẫu xe được các hộ gia đình giàu có với tài sản hơn 1 triệu USD tại Mỹ lựa chọn nhiều nhất. Đa phần trong số đó tới từ những thương hiệu quen thuộc như Mercedes-Benz, BMW hay Audi.

10. Mercedes-Benz E 350

- Số hộ gia đình sở hữu: 85.916

- Nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: California (vị trí thứ 2), Hawaii (vị trí thứ 3)

- Loại xe: sedan

Mercedes-Benz E 350 được đánh giá cao ở động cơ, hộp số và hiệu năng vận hành. Thế hệ E 350 hiện hành sử dụng động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.0L, công suất 295 mã lực, mô-men xoắn 450 Nm, đi kèm tùy chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh toàn thời gian.

9. Cadillac SRX

- Số hộ gia đình sở hữu: 90.234

- Nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Kentucky (2), Michigan (2), North Dakota (2)

- Loại xe: SUV

Cadillac SRX được giới nhà giàu Mỹ sử dụng nhiều nhờ các lựa chọn động cơ V6 2.8L, 3.0L và 3.6L cho hiệu năng cao, đi kèm nhiều tính năng an toàn hiện đại. SRX đời 2016 từng giành giải mẫu SUV 5 chỗ tốt nhất trong tầm giá.

8. Cadillac Escalade

- Số hộ gia đình sở hữu: 104.919

- Nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Arkansas (2), Arizona (1), Iowa (2), Idaho (3), Indiana (2), Kansas (3), Louisiana (1), Michigan (3), Missouri (3), Mississippi (3), Montana (1), North Dakota (1), Nebraska (1), Nevada (2), Oklahoma (1), South Dakota (1), West Virginia (1), Wyoming (2)

- Loại xe: SUV

Thế hệ Cadillac Escalade thứ 5 ra mắt đầu năm 2021. Escalade mới được xem là mẫu xe có thiết kế nội thất sang trọng và chỉn chu nhất của General Motors trong nhiều thập niên trở lại đây. Đồng thời, Escalade cũng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

Tại Việt Nam, Cadillac Escalade được một số đại lý tư nhân nhập khẩu với giá bán trên dưới 10 tỷ đồng .

7. Audi A6

- Số hộ gia đình sở hữu: 107.232

- Nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Montana (3), New Hampshire (3), Vermont (3)

- Loại xe: sedan

Audi A6 thế hệ thứ 8 được ra mắt năm 2018, hiện có 4 phiên bản và 2 tùy chọn động cơ (2.0L và 3.0L) dành cho thị trường Mỹ. Tất cả đều đi kèm hệ thống lai nhẹ (mild-hybrid).

Tại thị trường Việt Nam, Audi A6 được phân phối chính hãng nhưng kém phổ biến hơn so với Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5 Series.

6. BMW 328i

- Số hộ gia đình sở hữu: 113.408

- Nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Washington D.C. (32), Florida (1), Georgia (3), Hawaii (2), North Carolina (1), South Carolina (3)

- Loại xe: sedan

Thế hệ BMW 3 Series thứ 7 (G20) không còn phiên bản 328i. Tuy nhiên, BMW 328i vẫn là một trong những mẫu xe sang được giới nhà giàu Mỹ sử dụng nhiều nhất. Xe được trang bị động cơ tăng áp 2.0L, công suất 240 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, hộp số tự động hoặc hộp số sàn và hệ dẫn động cầu sau hoặc AWD.

5. Lexus RX 350

- Số hộ gia đình sở hữu: 124.093

- Nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Iowa (3), Kentucky (2), Nebraska (2), Tennessee (2), Texas (2), Virginia (3)

- Loại xe: SUV

Lexus RX 350 được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định và ít lỗi vặt. Bước sang đời 2021, xe được trang bị tiêu chuẩn nhiều tính năng an toàn, đi kèm hàng loạt tùy chọn nâng cấp. Tại Việt Nam, Lexus RX 350 có giá bán chính hãng từ 4,12 tỷ đồng .

4. Audi A4

- Số hộ gia đình sở hữu: 129.888

- Nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Alaska (1), Colorado (3), Connecticut (2), Washington D.C. (1), Hawaii (1), Massachusetts (2), Maryland (3), Minnesota (3), North Carolina (3), New Hampshire (2), New Jersey (3), New York (3), Oregon (3), Rhode Island (2), Utah (2), Vermont (1), Washington (2), Wisconsin (3)

- Loại xe: sedan

Tại Mỹ, Audi A4 đời 2021 thuộc thế hệ thứ 5 (B9) được trang bị động cơ tăng áp 2.0L, công suất 201 hoặc 261 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm hoặc 370 Nm, hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động AWD. Giá bán chính hãng của Audi A4 mới ở Việt Nam hiện chưa được công bố.

3. Cadillac CTS

- Số hộ gia đình sở hữu: 132.120

- Nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Alabama (1), Arkansas (1), Arizona (2), Delaware (2), Florida (3), Illinois (3), Indiana (1), Kentucky (1), Louisiana (2), Michigan (1), Nevada (1), Ohio (3), Oklahoma (2), Pennsylvania (3), West Virginia (2)

- Loại xe: sedan

Sau khi bước sang thế hệ thứ 3, Cadillac CTS đã bị dừng sản xuất vào năm 2019. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những mẫu xe hiện được giới nhà giàu Mỹ sử dụng phổ biến nhất.

Cadillac CTS có nhiều lựa chọn động cơ và hộp số, trong đó đáng chú ý nhất là động cơ siêu nạp V8 6.2L, công suất 640 mã lực, mô-men xoắn 854 Nm, đi kèm hộp số 8 AT.

2. Acura MDX

- Số hộ gia đình sở hữu: 202.680

- Nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Alaska (2), Alabama (2), Arkansas (3), Arizona (3), California (1), Colorado (2), Connecticut (3), Washington D.C. (3), Delaware (1), Georgia (1), Idaho (1), Illinois (1), Indiana (3), Kansas (1), Massachusetts (1), Maryland (1), Minnesota (2), Missouri (1), Mississippi (2), North Carolina (2), New Hampshire (1), New Jersey (1), New Mexico (3), New York (1), Ohio (2), Oregon (1), Pennsylvania (1), Rhode Island (3), South Carolina (2), South Dakota (3), Tennessee (3), Utah (1), Virginia (1), Vermont (2), Washington (1), Wisconsin (2)

- Loại xe: SUV

Từ năm 2000 đến nay, Acura MDX đã trải qua 4 thế hệ phát triển. Ở đời 2022 mới nhất, MDX được trang bị động cơ V6 3.5L, công suất 290 mã lực, mô-men xoắn 362 Nm, hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Tại Việt Nam, mẫu Acura MDX phổ biến nhất thuộc đời 2006-2007. Thế hệ mới hơn của MDX cũng được đại lý tư nhân nhập về với số lượng không nhiều và có giá bán khoảng trên dưới 4 tỷ đồng .

1. BMW X5

- Số hộ gia đình sở hữu: 205.672

- Nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Alabama (3), California (3), Colorado (1), Connecticut (1), Delaware (3), Florida (2), Georgia (2), Iowa (1), Idaho (2), Illinois (2), Kansas (2), Louisiana (3), Massachusetts (3), Maryland (2), Maine (3), Minnesota (1), Missouri (2), Mississippi (1), Montana (2), Nebraska (3), New Jersey (2), New Mexico (1), Nevada (3), New York (2), Ohio (1), Oklahoma (3), Oregon (2), Pennsylvania (2), Rhode Island (1), South Carolina (1), Tennessee (1), Texas (1), Utah (3), Virginia (2), Washington (3), Wisconsin (1), West Virginia (3), Wyoming (1)

- Loại xe: SUV

BMW X5 là mẫu xe sang được các gia đình giàu có ở Mỹ sử dụng nhiều nhất. X5 được ưa chuộng nhờ trải nghiệm lái và hiệu năng tốt, nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp và thiết kế bắt mắt.

Tại Mỹ, BMW X5 đời 2021 có 3 lựa chọn động cơ, gồm động cơ tăng áp 3.0L (335 mã lực, 450 Nm), động cơ tăng áp 3.0L kèm một mô-tơ điện (389 mã lực, 600 Nm) và động cơ tăng áp kép 4.4L (523 mã lực, 750 Nm).