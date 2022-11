Giới nhà giàu chi bạo cho du lịch

Nhóm người giàu thích du lịch không ngại chi nhiều hơn trước đây để mua những trải nghiệm độc đáo, xa xỉ.

Giới siêu giàu không ngại chi tiền cho những chuyến đi độc, lạ. Ảnh: The Times.

Theo báo cáo xu hướng du lịch toàn cầu 2022 của American Express Travel, khảo sát trên 3.000 người cho thấy 86% trong đó dự kiến chi tiêu nhiều hơn hoặc ngang bằng số tiền để đi du lịch so với trước đại dịch, 65% nói họ muốn có một kỳ nghỉ trong mơ hơn là mua một chiếc xe mới.

Doanh số của mạng lưới đại lý du lịch sang trọng Virtuoso trong tháng 8 cũng cao hơn 47% so với năm 2019. Có thể thấy, nhóm người giàu đã góp phần tạo ra sự bùng nổ trong ngành du lịch, nhất là sau khoảng thời gian đóng cửa vì đại dịch.

Chi tiền mua trải nghiệm

Các nhà lập kế hoạch du lịch hạng sang cho biết giới siêu giàu thế giới cũng không mấy đắn đo khi tìm kiếm những trải nghiệm đỉnh cao, khó tiếp cận như đến Vòng Bắc Cực hay quần đảo Galapagos, theo South China Morning Post.

Để du lịch Vòng Bắc Cực, du khách sẽ mất nhiều thời gian di chuyển cũng như khoản chi phí lớn, có tour lên đến 30.000 USD (khoảng 750 triệu đồng) cho một người.

Thậm chí, họ sẵn sàng thuê du thuyền riêng với mức giá 40.000 USD (một tỷ đồng) hoặc mua tour du thuyền hạng sang trị giá 10.000 USD /người (250.000 triệu đồng) để đến "thế giới tiền sử" - quần đảo Galapagos.

Tương tự, khá đông du khách yêu cầu các chuyến đi đến Greenland để xem gấu Bắc Cực hay xem vượn ở Công viên quốc gia Volcanoes (Hawaii, Mỹ). Có thể thấy, nhóm du khách giàu có đang bị thu hút bởi những tour độc, lạ.

Điểm đến càng khó càng hấp dẫn họ. Ảnh: Getty.

Càng xa xôi, càng cao cấp lại càng nhận được sự quan tâm của giới siêu giàu. Ví dụ, tour Kitchen on the Edge of the World (tạm dịch: nhà bếp bên rìa thế giới) có giá 5.400 USD (134 triệu đồng) cho 4 ngày của một người. Trên chuyến hành trình đến Vòng Bắc Cực, 20 du khách trong tour sẽ được thưởng thức những bữa ăn do đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị.

Hay để tạo bất ngờ cho vợ trong ngày kỷ niệm, một người đàn ông đã lên kế hoạch thuê phòng hạng sang ở Venice để mời huyền thoại opera Andrea Bocelli tới biểu diễn với giá 300.000 USD trong nửa tiếng.

Jules Maury, người đã tổ chức chuyến đi và là nhân sự của Scott Dunn Private, công ty du lịch chuyên tổ chức những tour sang trọng cho du khách có trụ sở ở Anh, tiết lộ thêm sau đó cả hai đã bay đến dãy núi Dolomite cho một chuyến dã ngoại lãng mạn.

Gà đẻ trứng vàng

Ước tính có khoảng 1% người Mỹ giàu có đã tăng giá trị tài sản của mình lên thêm 4.000 tỷ USD trong năm 2020. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người trong số họ sẵn sàng chi tiền cho các chuyến du lịch siêu sang sau đại dịch.

Nhận ra tiềm năng của nhóm du khách siêu giàu, nhiều công ty du lịch trên thế giới đang lên kế hoạch để tấn công vào thị trường này.

Giới siêu giàu đang là thị trường tiềm năng của ngành du lịch. Ảnh: New York Post.

Các đơn vị ở Nhật Bản đang thảo luận về việc cung cấp các tour cho phép du khách tham gia đi khắp xứ sở hoa anh đào trong một tuần bằng máy bay tư nhân với những điểm tham quan về các chủ đề như lịch sử, thiên nhiên và văn hóa, Japan Times đưa tin.

Hội đồng Du lịch Nhật Bản tin rằng những người siêu giàu không hài lòng với các tour du lịch có hướng dẫn viên hiện có. Họ đang tìm kiếm sự đối xử đặc biệt, chẳng hạn như được hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng đi cùng trong suốt chuyến đi và sử dụng độc quyền các tiện nghi.

Dự kiến, một chuyến du lịch cao cấp có giá khoảng 5 triệu yen (848 triệu đồng). Nếu những người giàu có từ khắp nơi trên thế giới đến thăm Nhật Bản, nền kinh tế nước này sẽ phục hồi nhanh hơn sau đại dịch.

Erica Jackowitz, đồng sáng lập Roman & Erica, một công ty du lịch dành cho những khách hàng siêu giàu, cho biết khách hàng của cô đang chi tiêu gấp đôi hoặc gấp ba cho một chuyến đi so với trước đại dịch.

Jackowitz nói với The Washington Post: “Họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn những gì họ từng cân nhắc cách đây hai hoặc ba năm. Giới siêu giàu không muốn bị kìm hãm bất kỳ mong muốn nào".

Philippe Brown, người sáng lập công ty du lịch cao cấp Brown and Hudson, cho biết: "Chúng tôi áp dụng những nguyên tắc khoa học để lên kế hoạch du lịch cho giới siêu giàu. Hiện tại, họ quan tâm đến hành trình hơn là điểm đến".

Brown nói thêm nhóm du khách giàu có không ngại chi trả để có cảm giác phiêu lưu hơn hay gắn kết hơn trong chuyến đi của mình.