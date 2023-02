Giới hạn cho việc nhận xét về cơ thể của Adele

Những lời nhận xét về vóc dáng của Adele xuất hiện nhiều sau lễ trao giải Grammy 2023 và đây không phải lần đầu tiên.

Vóc dáng của Adele được quan tâm sau lễ trao giải Grammy. Ảnh: Glamour.

"Adele không còn béo nữa, "Trời! Adele giảm cân nhiều hơn", "Adele trông gầy quá" là loạt bình luận của khán giả khi nhìn thấy Adele xuất hiện tại lễ trao giải Grammy 2023. Thậm chí, một số người để lại bình luận rằng giọng ca 34 tuổi nên gợi ý các tips giảm cân cho Lizzo - người ngồi cạnh cô.

Glamour chỉ ra rằng đã là năm 2023 nhưng cơ thể của Adele vẫn trở thành chủ đề để khán giả phán xét. "Tại sao mọi người cho rằng bình luận về cơ thể của Adele là điều bình thường?", tờ này nhận định.

Vẫn là câu chuyện cũ

Năm nay, giọng ca Someone Like You thống trị các đề cử tại lễ trao giải Grammy 2023. Ngoài ra, họa mi nước Anh để lại dấu ấn khi chiến thắng tại hạng mục Màn trình diễn solo Pop xuất sắc cho ca khúc Easy on Me.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc cô tương tác với The Rock được nhiều khán giả quan tâm. MC Trevor Noah tiết lộ nam diễn viên là người hâm mộ cuồng nhiệt của Adele.

Adele và Lizzo tại Grammy 2023. Ảnh: Glamour.

Tuy nhiên, nhiều bình luận trên mạng xã hội lại xoay quanh vóc dáng của Adele và chuyện giảm cân.

Quay ngược lại năm 2020, chủ đề Adele giảm cân từng phủ sóng mạnh mẽ. Khán giả ca ngợi hình ảnh mới của nữ ca sĩ. Một số hỏi bí quyết và suy đoán về chế độ tập luyện mà Adele áp dụng. Thậm chí, công chúng để ý đến việc cô ăn gì trong một ngày.

Trước sự quan tâm của khán giả, Adele thừa nhận đã giảm 45 kg và chia sẻ một số hình ảnh vóc dáng vào năm 2021.

Trong lần trò chuyện cùng Vogue, giọng ca 34 tuổi nói: "Mọi người cảm thấy ngạc nhiên khi tôi không chia sẻ về hành trình của mình. Họ đã quen với việc người nổi tiếng thường đăng tải mọi thứ lên mạng xã hội. Hầu hết người giống tôi sẽ nhận được một hợp đồng béo bở với thương hiệu ăn kiêng".

Adele khẳng định việc giảm cân là để tốt cho chính bản thân, "không phải bất kỳ ai khác". Bởi vậy, nữ ca sĩ cảm thấy khó hiểu với việc chia sẻ về hành trình thay đổi lên mạng xã hội. "Tôi không thấy việc này hấp dẫn. Đó là cơ thể của tôi", cô nhấn mạnh.

Thế nhưng, đến bây giờ, mọi thứ không thay đổi. Nhiều người vẫn chỉ tò mò về vóc dáng, cách giảm cân của ca sĩ Rolling in the deep. Điều này khiến những bàn tán xoay quanh thân hình của Adele xuất hiện nhiều sau Grammy 2023.

Không chỉ Adele bị soi mói

Cây bút của Glamour nhận xét nhiều người ám ảnh về ngoại hình phụ nữ, cụ thể là cân nặng của họ. Điều này được ưu tiên hơn tính cách, sức mạnh và thành tích.

Khi Adele chưa giảm cân, những ý kiến liên quan đến cơ thể của cô lan tràn không ngừng. Thời điểm nữ ca sĩ có thân hình săn chắc hơn, mọi người lại thắc mắc cô giảm được bao nhiêu kg và bằng cách nào. Bất kỳ sự thay đổi nào về vóc dáng của Adele cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Adele phát biểu khi nhận giải Grammy. Ảnh: Deadline.

Giống như Adele, ngoại hình của nhiều nghệ sĩ khác cũng từng trở thành tâm điểm để khán giả soi mói. Tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2023, vẻ ngoài của Selena Gomez bị đem ra bàn tán.

Nữ nghệ sĩ đến Quả cầu Vàng với tư cách ngôi sao được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của phim nhạc kịch/hài kịch cho bộ phim Only Murders in the Building. Cô diện đầm nhung đen trễ vai, xẻ ngực. Thiết kế từ Valentino bị chê nặng nề, làm lộ vóc dáng mũm mĩm của người mặc. Nhiều tạp chí, khán giả không đánh giá cao Gomez trong lần xuất hiện này.

Chuyện bị body shaming trở nên quen thuộc với Selena Gomez. Cô cho biết đã đọc vô số bình luận xoay quanh vóc dáng. Cô từng nhắc nhở bản thân ép cân để thon gọn hơn. Hiện tại, nữ ca sĩ không để tâm đến vấn đề cân nặng.

Trên livestream cá nhân, Gomez phản hồi các bình luận chê bai ngoại hình: "Tôi hiện cảm thấy thoải mái hơn vì vừa tận hưởng những ngày nghỉ. Chúng tôi không quan tâm chuyện đó".

Camila Cabello là một trường hợp khác từng lên tiếng phản ứng khi luồng ý kiến tiêu cực nhắm vào mình. Năm 2021, loạt hình ảnh đời thường của giọng ca Havana liên tiếp được các trang mạng đăng tải. Ở phần bình luận, không khó để bắt gặp những dòng chữ như "Cô ấy tăng cân sao?", "Hay cô ấy có thai", "Làm ơn, hãy mặc trang phục phù hợp vóc dáng".

Camila Cabello sau đó tự quay video ngắn với tiêu đề là "tôi yêu cơ thể mình". Cô nói: "Tôi vừa chạy trong công viên, vừa suy nghĩ về công việc, vừa cố gắng giữ cơ thể khỏe mạnh. Tôi mặc một chiếc áo để lộ bụng và tôi đã không che đi".

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Tôi đã chạy và sống như một người bình thường. Tôi tự nhủ 'chết tiệt'. Nhưng sau đó tôi nhận ra cuộc chiến với cơ thể của mình là chuyện xưa cũ rồi. Tôi biết ơn vì cơ thể này cho phép tôi làm những gì tôi cần làm. Chúng ta là những phụ nữ thật ngoài đời với đường cong, da sần, vết rạn và cả những lớp mỡ. Chúng ta cần phải sở hữu nó".