Giới giải trí Trung Quốc ngưng trệ

Các phim điện ảnh chuẩn bị ra rạp của Chu Nhất Long, Châu Đông Vũ, Lâm Phong thông báo hoãn chiếu. Nhiều chương trình giải trí cũng ngừng phát sóng một tuần.

Ngày 25/3, trang Sina đưa tin hàng loạt bộ phim điện ảnh Trung Quốc vốn đặt lịch ra mắt vào đầu tháng 4 phải hoãn chiếu do dịch bệnh.

Trong đó có phim Anh là mùa xuân của em (do Châu Đông Vũ đóng chính), Chuyện lớn đời người (Nhân sinh đại sự - Lighting Up The Stars, Chu Nhất Long đóng), Thần thám đại chiến do Hong Kong sản xuất với sự tham gia của dàn sao như Lâm Phong, Lý Nhược Đồng, Thái Trác Nghiên, Lưu Thanh Vân.

Theo Sina, một số bộ phim khác như Sự thật cuối cùng (do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính), Người bị hại (Phùng Thiệu Phong và Đào Hồng đóng) cũng phải dừng kế hoạch công chiếu.

Nhiều phim và sự kiện tại Trung Quốc bị hoãn do dịch bệnh.

Sina đánh giá dịch bệnh và các sự kiện khác khiến hoạt động của giới giải trí Trung Quốc ngưng trệ. Thống kê Hiệp hội Công nghiệp Biểu diễn Trung Quốc công bố, tính đến cuối tháng 3, có 9.000 buổi biểu diễn bị hủy hoặc hoãn tổ chức.

Concert tốt nghiệp của nhóm THE9 phải liên tục dời ngày tổ chức từ cuối năm 2021 đến nay vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Vừa qua, ban tổ chức sự kiện bị tố không hoàn tiền vé lên đến hàng triệu USD cho người hâm mộ dù sự kiện bị tạm hoãn vô thời hạn.

Ngoài ra, hệ thống rạp chiếu phim Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề. Tính đến ngày 22/3, có tới 54% tổng số rạp chiếu phải đóng cửa. Việc này khiến doanh thu phòng vé xứ tỷ dân chạm đáy, chỉ thu về khoảng 2 triệu USD /ngày. Giới chuyên gia dự báo doanh thu phòng vé quý I của Trung Quốc đạt hơn 1,3 tỷ NDT ( 204 triệu USD ), giảm 35% so với cùng kỳ 2021.

Sina còn cho biết thêm trong ngày 25/3, nhiều đài truyền hình lớn như Hồ Nam, Chiết Giang đã ra thông báo ngừng phát sóng các chương trình giải trí trong một tuần. Đây được coi là hành động tưởng niệm các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MU 5735.