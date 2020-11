Giới chuyên môn nói gì về chia sẻ gây tranh cãi của GDucky?

Mr.T, Yanbi cho rằng vì còn trẻ nên GDucky thiếu kinh nghiệm trong việc kiềm chế cảm xúc.

Gần một ngày sau đêm chung kết Rap Việt mùa đầu tiên diễn ra tối 14/11, GDucky, Dế Choắt vẫn là hai cái tên gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Trước đó, đa số khán giả đều dự đoán "Vịt vàng" GDucky đội Karik là người chiến thắng nên việc Dế Choắt được xướng tên ở vị trí cao nhất khiến không ít khán giả bất ngờ, thậm chí sốc.

GDucky cũng không ngoại lệ. Anh không kiềm chế được cảm xúc nên đã bật khóc và hét lớn trên sân khấu sau khi Trấn Thành công bố kết quả.

Cuối buổi giao lưu, GDucky bộc bạch tâm sự: "Em tự hào rằng em là một cậu bé hip hop mà không cần một hình xăm trên người. Em và Dế Choắt như hai bức tranh ở hai thái cực khác nhau". Câu nói này của rapper sinh năm 1998 trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng.

Câu chia sẻ của GDucky: "Em tự hào rằng em là một cậu bé hip hop mà không cần một hình xăm trên người" gây nhiều tranh cãi, đặc biệt với khán giả với giới underground. Ảnh: Quỳnh Danh.

Câu nói của GDucky liệu có mang hàm ý?

Ngay sau đêm chung kết, hình ảnh GDucky bật khóc, hét lớn khi Dế Choắt được xướng tên ở ngôi vị quán quân đã gây tranh cãi trên khắp mạng xã hội. Bên cạnh sự đồng cảm khi học trò Karik tuột mất ngôi vị quán quân, nhiều người cho rằng GDucky có câu chia sẻ mang tính đụng chạm, đặc biệt tới Dế Choắt khi nói: "Em tự hào rằng em là một cậu bé hip hop mà không cần một hình xăm trên người".

"Tại sao về nhì mà bạn lại nói câu này, đang ám chỉ Dế Choắt hay sao?", "Mình cảm thấy GDucky còn trẻ quá nên khi về nhì có nhiều hành động, lời nói nhạy cảm", "Hình xăm đâu liên quan gì đến hip hop, tại sao lại gộp vào một?", "Nói vậy nghĩa là có hình xăm thì sẽ không tự hào nữa?", "Hành động và lời nói của GDucky ở đêm chung kết quá khó hiểu"... là những bình luận tiêu biểu của khán giả.

"Dế Choắt chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn ấy đã bỏ ra trong thời gian qua. GDucky cũng vậy, cả hai đều giỏi. Có thể GDucky chia sẻ không mang ý gì nhưng vô tình khiến những người có hình xăm, đặc biệt là Dế Choắt cảm thấy không vui", khán giả Trọng Hòa đưa ra quan điểm.

Zing liên hệ với Mr.T, Yanbi - hai gương mặt lâu năm trong giới underground về những tranh cãi quanh sự việc này. Mr.T cho biết anh là người thích nghe nhạc của GDucky và cũng dự đoán "Vịt Vàng" là quán quân Rap Việt mùa đầu tiên. Dù vậy, trong mắt anh, học trò đội Karik vẫn còn rất trẻ, chưa có nhiều va chạm nên cư xử bồng bột, hành động khi công bố kết quả của GDucky là minh chứng rõ nét cho điều đó.

"Nếu tôi là GDucky, tôi sẽ hét tên Dế Choắt và cầm tay người thắng cuộc. Nhưng đó là tôi, GDucky còn quá trẻ. Hơn thế, vào khoảnh khắc ấy, việc không làm chủ được cảm xúc cũng là điều dễ hiểu. Về quan điểm hình xăm, xét theo thẩm mỹ, tôi thấy xăm hình là nghệ thuật và khiến bản thân có chút nào đó ngầu hơn. Nhưng đó là quan điểm của tôi, còn người khác không thích cũng không phải vấn đề vì quan điểm không ai giống ai. Tôi không đặt nặng việc này", chủ nhân Nothing in your eyes nói.

Mr.T, Yanbi đều cho rằng vì còn trẻ nên có thể GDucky chưa có kinh nghiệm trong việc kiềm chế cảm xúc.

Yanbi cho hay anh đánh giá cao cả Dế Choắt và GDucky. Dù vậy, nam ca sĩ nhận định Dế Choắt thường viết lyrics thuần Việt, không đan xen tiếng Anh nên phù hợp với ngôi vị quán quân Rap Việt.

Đối với Yanbi, GDucky đã trưởng thành hơn khá nhiều, đặc biệt ở cách đi flow và vị trí á quân là hoàn toàn xứng đáng cho học trò Karik.

"Tôi nghĩ rằng khi nghe công bố kết quả ai cũng hồi hộp, lo lắng. Có thể lúc ấy GDucky không làm chủ được cảm xúc nên có hành động bộc phát. Hoặc em ấy hét lớn vì thấy bản thân đã chiến thắng chính mình", Yanbi bày tỏ.

Nói về quan điểm "tự hào là một cậu bé hip hop không cần một hình xăm", Yanbi nói: "Tôi cũng chưa có hình xăm nào trên người dù hoạt động underground nhiều năm nay. Hình xăm vốn không thể hiện điều gì, nó thường mang ý nghĩa đối với chủ nhân của nó. Tôi đánh giá một người qua tài năng chứ không phải hình xăm".

"Các bạn ấy đã phải chịu quá nhiều áp lực"

Rap Việt mùa một kết thúc với hành trình dài hơn 3 tháng. Đa phần khán giả khẳng định rằng nhờ hai cuộc thi về rap trên truyền hình, khán giả đã đến gần hơn với thể loại nhạc mà trước giờ vốn gắn liền với nhiều định kiến. Những rapper trẻ của 2 cuộc thi vụt sáng trở thành thế hệ thần tượng mới của âm nhạc, được đông đảo khán giả yêu mến.

Trên nhiều diễn đàn, người hâm mộ đăng ảnh GDucky, Dế Choắt và dàn thí sinh Rap Việt kèm dòng chia sẻ hy vọng rằng mọi thứ sẽ tạm khép lại để những rapper trẻ có thời gian nghỉ ngơi, nhìn nhận những gì đã qua.

Chia sẻ với Zing, Tage - thí sinh đội Suboi nói: "Dù dừng lại ở vòng Bứt phá, Rap Việt vẫn là chủ đề chính của gia đình tôi. Nhưng đã đến lúc tôi nghĩ cần tiết chế lại, không thể cứ mãi nhìn về quá khứ".

"Các bạn ấy đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi, họ không đáng nhận thêm bất cứ áp lực nào vào thời điểm này nữa", Karik lên tiếng sau đêm chung kết.

Sau đêm chung kết, trên trang cá nhân, huấn luyện viên Karik lên tiếng bênh vực cho học trò: "Bất cứ cuộc thi nào cũng sẽ có tranh cãi, vì trong lòng khán giả luôn có quán quân cho riêng mình. Khi mọi thứ không diễn ra theo ý bản thân, mỗi người sẽ 'bới lông tìm vết', đỗ lỗi cho nhiều lý do khách quan khác nhau. Nhưng các bạn ấy đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi, họ không đáng nhận thêm bất cứ áp lực nào vào thời điểm này nữa".

Ngoài ra, giọng ca Người lạ ơi nói thêm Dế Choắt hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân. "Cậu ấy giữ được phong độ xuyên suốt 4 vòng đấu và đó là điều cần thiết cho ngôi vị cao nhất. Về phần GDucky, cậu ấy không làm gì sai với tinh thần một người trẻ trong giây phút lịch sử và không khí lúc ấy tại khán phòng".