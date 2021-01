Giò me là đặc sản Tết của tỉnh nào?

1. Giò me là đặc sản của tỉnh nào? An Giang

Nghệ An

Long An Giò me, hay giò bê, là đặc sản nổi tiếng của Nghệ An, được nhiều người tìm mua vào dịp Tết. Loại giò này khi xắt thành từng lát mỏng sẽ có kết cấu, màu sắc đẹp mắt với phần thịt ửng hồng, bọc ngoài là lớp bì vàng như keo, thơm ngon, hấp dẫn. Bạn có thể chọn giò me nạc đùi, giò me cuộn ba chỉ, giò me cuộn tai heo... Ảnh: Ellenhae.