Gigi Hadid xóa Twitter vì Elon Musk nắm quyền

Siêu mẫu Gigi Hadid tuyên bố xóa tài khoản Twitter của mình sau khi Elon Musk ngồi lên ghế chủ tịch tập đoàn.

Gigi Hadid xóa tài khoản Twitter.

Ngày 6/11, Pagesix đưa tin Gigi Hadid tuyên bố “cạch mặt” Twitter sau khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản. Siêu mẫu thẳng thừng gọi trang mạng xã hội này là nơi chứa đựng toàn những điều thù hằn và cố chấp.

Thông báo trên Instagram cá nhân, ngôi sao 27 tuổi tiết lộ đã hủy kích hoạt tài khoản Twitter của mình vào thứ sáu. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh nhân viên của tập đoàn này bị sa thải hàng loạt sau khi Musk lên nắm quyền kiểm soát.

“Trong một khoảng thời gian khá dài rồi, nhưng đặc biệt là kể từ lúc có lãnh đạo mới, Twitter đã trở thành một bể chứa của sự thù hằn và cố chấp. Và đó là lý do tôi không còn muốn sử dụng ứng dụng này. Tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ trước nay từng theo dõi mình qua Twitter. Nhưng đây không còn là một nơi an toàn với tất cả chúng ta nữa. Nền tảng MXH này chỉ gây hại nhiều hơn là có lợi”, Gigi bức xúc.

Nhiều sao quốc tế bỏ dùng Twitter sau khi Elon Musk mua lại tập đoàn này. Ảnh: Sky News.

Cùng những dòng tâm sự, siêu mẫu cũng chia sẻ một bài viết của nhà cố vấn Shannon Raj Singh về vấn đề Elon Musk sa thải hàng loạt nhân viên. Quyết định của vị tỉ phú được cho là một hành động độc tài, vi phạm nhân quyền.

Trước đó, hàng loạt ngôi sao quốc tế và người dùng cũng tuyên bố từ bỏ Twitter sau khi Musk ngồi lên ghế chủ tịch. Ca sĩ Toni Braxton chia sẻ: “Tôi đã sốc và bàng hoàng trước những thứ được cho là “tự do ngôn luận” trên nền tảng MXH này kể từ khi nó được mua lại. Những lời nói chì chiết mạo danh “tự do ngôn luận” là điều không thể chấp nhận được. Vậy nên tôi quyết định tránh xa Twitter vì nó không còn là nơi an toàn cho bản thân tôi, các con và nhiều người khác”.