Giết người tình rồi cướp xe máy

Sau hồi cãi vã, Trí sát hại người tình và cướp xe máy cùng 300.000 đồng. Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn ở nhà mẹ ruột tại Bình Định.

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang di lý nghi can Dương Cao Trí (38 tuổi, ở huyện Tuy Phước, Bình Định) từ Bình Định về Khánh Hòa. Trí là nghi can trong vụ chị Huỳnh Thị Út (28 tuổi, ở TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị giết.

Tối 26/10, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ phòng trọ của Trí ở thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, nên báo công an.

Dương Cao Trí bị bắt tại Bình Định. Ảnh: P.L.

Khi cơ quan chức năng phá cửa phòng trọ thì phát hiện thi thể của chị Huỳnh Thị Út đang trong quá trình phân hủy.

Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm trong vụ án là Dương Cao Trí, công nhân ở khu công nghiệp Suối Dầu. Tuy nhiên, Trí đã bỏ đi đâu không rõ nhiều ngày này.

"Sau khi xác định Trí đã bỏ về quê ở Bình Định, một mũi trinh sát lên đường để vây bắt nghi phạm", lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Tại huyện Tuy Phước, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Định bắt được Trí. Theo công an, Trí đã có vợ con ở quê.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Trí khai anh ta và chị Út có quan hệ tình cảm. Ngày 22/10, tại phòng trọ ở thôn Dầu Sơn, giữa hai người xảy ra cãi vã, Trí sau đó sát hại bạn gái.

Sau khi giết Út, Trí lấy xe máy cùng 300.000 đồng của nạn nhân rồi đóng cửa phòng trọ. Anh ta mang xe máy lên Lâm Đồng bán được 3 triệu đồng rồi trốn về quê ở Bình Định.