Giết người rồi đẩy xác xuống mương nước

Bực tức vì bị đánh vào ngực, Siu Qua lao vào tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Siu Qua chạy về nhà lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Siu Qua (sinh năm 1996, trú thôn Tung Đao, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Giết người.

Trước đó, rạng sáng 31/5, người dân phát hiện anh K. (sinh năm 1996, trú thôn Tung Đao) chết tại mương thoát nước bên đường liên thôn, địa giới hành chính thôn Tung Đao, xã Ia Dreng nên trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vụ án.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an huyện Chư Pưh và Công an xã Ia Dreng điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng.

Sau 20 giờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 1/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng gây án là Siu Qua.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận sau khi uống rượu với bạn trong làng, khoảng 20h ngày 30/5, Siu Qua đến nhà người quen chơi. Trên đường đi, Siu Qua gặp anh K. và anh này có hỏi xin thuốc lá nhưng Qua không cho. Do đó, anh K. dùng tay đánh vào ngực Siu Qua.

Bực tức, Siu Qua đánh trả khiến anh K. nằm gục xuống đường. Sau đó, Siu Qua chạy về nhà lấy cái kéo quay lại hiện trường đâm nhiều nhát vào vùng cổ, bụng, lưng khiến anh K. tử vong rồi kéo xác nạn nhân đến lề đường gần đó, đẩy xuống mương nước.