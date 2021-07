Giết người do nghi bị làm ma Ngũ Hải

Do con trai thường xuyên bị ốm đau nên Chơ nghi nạn nhân Sùng Mí Giàng đã làm ma Ngũ Hải để hại con mình và ra tay sát hại.

Ngày 24/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Thào Mí Chơ (35 tuổi, trú tại thôn Má Lủng B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về tội Giết người.

Tối 6/7, Công an huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông Sùng Mí Giàng (57 tuổi) chết tại nhà riêng thuộc thôn Má Lủng B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, trên người bị thương tích.

Bị can Thào Mí Chơ.

Quá trình thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định Thào Mí Chơ chính là hung thủ của vụ án.

Tại cơ quan điều tra bị can đã khai nhận do con trai của bị can mới 4 tháng tuổi nhưng thường xuyên bị ốm đau nên Chơ nghi nạn nhân Sùng Mí Giàng đã làm ma Ngũ Hải để hại con mình và ra tay sát hại.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.