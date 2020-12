'Giết con chim nhại' bị cấm ở Burbank

Nhiều tác phẩm văn học kinh điển khác như "Huckleberry Finn", "Của chuột và người" cũng bị cấm ở khu học chánh Burbank, California, Mỹ.

Theo Newsweek, giáo viên Anh ngữ của trường cấp hai và trung học của khu học chánh Burbank, California, Mỹ sẽ không được giảng dạy rất nhiều đầu sách kinh điển. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ phản ánh của phụ huynh, nói rằng những cuốn sách đó có yếu tố phân biệt chủng tộc.

Danh sách tác phẩm bị loại khỏi chương trình học có nhiều tác phẩm kinh điển như: Giết con chim nhại của Harper Lee, Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn (Mark Twain), Của chuột và người (John Steinbeck), The cay (Theodore Taylor) và Roll of Thunder, Hear My Cry (Mildred D. Taylor).

Nhiều phụ huynh da màu có thái độ đồng tình với quyết định trên. Họ cho rằng những cuốn sách này có thể đặt ra "nguy cơ gây hại tiềm tàng" cho học sinh da màu của học khu.

Việc các tác phẩm kinh điển bị cấm giảng dạy đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn từ nhiều phía. Ảnh: Daily Press.

Carmenita Helligar, một phụ huynh, cho biết con gái mình đã bị một học sinh da trắng tiếp cận và sử dụng những từ ngữ miệt thị, phân biệt chủng tộc. Cậu học sinh nói rằng đã học được những từ ngữ đó trong cuốn sách Roll of Thunder, Hear My Cry.

Helligar nói: "Con gái tôi thực sự bị chấn thương tâm lý. Những cuốn sách này có vấn đề. Bạn cảm thấy bất lực vì thậm chí không thể bảo vệ con mình khỏi những tổn thương mà chúng đang trải qua".

Tuy nhiên, trái ngược với thái độ của những phụ huynh trên, Liên hiệp chống kiểm duyệt quốc gia (NCAC) đã gửi một lá thư đến học khu, yêu cầu những người quản lý xem xét lại động thái này.

Phát ngôn viên của tổ chức trên viết trong thư: "Chúng tôi tin rằng những cuốn sách đó có giá trị sư phạm lớn và nên được giữ lại trong chương trình giảng dạy".

Các nhà thơ và tiểu thuyết gia ở Mỹ cũng đã lập một bản kiến ​​nghị yêu cầu học khu khôi phục việc sử dụng các cuốn sách vừa bị cấm.

Một phần trong đơn kiến ​​nghị khẳng định: "Trong thời điểm mà nạn phân biệt chủng tộc trở nên minh bạch hơn bao giờ hết, chúng ta cần tiếp tục giáo dục học sinh về gốc rễ của nó. Những cuốn sách văn học này đã được Thư viện Quốc hội Mỹ tuyên bố là 'Những cuốn sách đã định hình nước Mỹ', giành được huy chương Newbury và là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất. Những cuốn sách này không thể biến mất".