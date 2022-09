Giết chóc, báo thù và những cửa ải đẫm máu của nữ mafia

Trong “The Godmother” của Barbie Latza Nadeau, độc giả được biết đến những phụ nữ mạnh mẽ, có kẻ tàn độc, có kẻ ngoan cường. Điểm chung là họ đều nổi dậy, chứng minh được bản thân.

Làm sao mà Pasquale Simonetti không gục ngã trước Assunta Maresca cho được? Khi ấy, cô là một phụ nữ trẻ hấp dẫn, một búp bê nhỏ, hoa hậu miền Nam nước Italy, được mọi người biết đến với cái tên Pupetta.

Cô là người vợ trong mơ của tên cướp trẻ nhà Simonetti không chỉ bởi vẻ ngoài hút hồn. Bản thân Pupetta cũng sinh ra trong một gia đình tội phạm khét tiếng. Cô sử dụng súng thành thạo và thường tự hào tuyên bố có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trong tầm ngắm.

Không lâu sau khi kết hôn với cô vào năm 1955, Pasquale Simonetti bị bắn chết tại quảng trường trung tâm Naples. Pupetta khi ấy mới mang thai vài tháng, thề sẽ trả thù cho chồng. Cô theo đuôi tên trùm tội phạm đã ra lệnh tấn công Pasquale khi hắn rời quán cà phê và “tặng” gã 29 viên đạn tất cả. Tại tòa, cô đã hét lên: “Tôi giết vì tình yêu”.

Hành động báo thù này đã khiến cô phải ngồi tù gần một thập kỷ, nhưng cũng biến cô thành một anh hùng trong giới tội phạm Naples vì đã đứng lên bảo vệ người đàn ông đời mình và bảo vệ chính kiến của mình.

Assunta Maresca thời trẻ. Ảnh: affaritaliani.

Quý bà Camorra

Barbie Latza Nadeau kể lại trong The Godmother: Murder, Vengeance, and the Bloody Struggle of Mafia Women: Pupetta còn được biết đến với cái tên Quý bà Camorra, ám chỉ nhóm tội phạm vùng Neapolitan. “Người vùng Carmorristi bắt đầu ném hoa lên nóc xe cảnh sát khi cô bị chuyển từ tòa án tới nhà giam, như thể cô là một công nương trên xe ngựa”.

Pupetta đã qua đời vào tháng 12/2021 ở tuổi 86. Pupetta có thể là một ngôi sao nhưng chưa phải nhân vật hấp dẫn duy nhất trong cuốn sách nghiên cứu của Barbie Latza Nadeau. Cuốn sách khám phá vai trò của phụ nữ trong một phần xã hội Italy vốn không nổi tiếng với sự bình đẳng.

Các nhóm tội phạm - có thể là Camorra, Mafia có trụ sở tại Sicily, 'Ndrangheta gốc Calabria hoặc đám "ma mới" như Mafia Capitale tập trung ở Rome hay dân đầu gấu từ Nigeria - hầu như không coi quyền bình đẳng nam nữ ra gì.

Nadeau nhận xét rằng phụ nữ trong một tổ chức như Camorra “đang đạt được nhiều hơn khi leo lên nấc thang trong băng đảng, được đối xử bình đẳng hơn so với những phụ nữ tuân thủ luật pháp”.

Có thể kể đến Maria Angela Di Trapani, người “phụ trách tổ chức lại toàn bộ Sicily Cosa Nostra”; Cristina Pinto, một người Neapolitan có biệt danh là Nikita, đặt theo tên sát thủ trong phim Femme Nikita, đã tổ chức hơn chục vụ giết người, thậm chí giết trẻ con.

Vào cuối những năm 1980, Maria Licciardi đã ra lệnh giết 14 đối thủ chỉ trong 48 giờ; Maria Campagna, một bà chủ của băng Cosa Nostra, đã sắp xếp với chồng để loại bỏ khoảng 150 người; Anna Addolorata De Matteis Cataldo - một nữ mafia quyến rũ - được biết đến với cái tên Anna Morte (Tử thần Anna) là người đã sát hại và thiêu xác một phụ nữ khác, sau đó ném xuống một bể chứa nước, để phòng xa, nữ mafia đã ra tay hạ sát nốt đứa con gái 2 tuổi của phụ nữ kia.

Thế hệ "Godmother" mới

Phụ nữ đang trỗi dậy như một lực lượng đáng gờm. Họ có xu hướng được giáo dục tốt hơn đàn ông. Trong thời đại mà giết chóc không còn được “coi trọng” nữa, trí tuệ là một yếu tố đáng giá.

Một thẩm phán ở Calabrian kể với Nadeau rằng “thế hệ mới có những cô gái học thức cao” đang “đóng vai trò lớn hơn trong đường dây buôn ma túy, với tư cách là kế toán và đôi khi là kẻ buôn. Họ được đào tạo ở nước ngoài và thường hiểu biết về công nghệ, văn hóa hơn, có nghĩa là họ có thể giúp các nhóm tội phạm lập chiến lược ở cấp độ toàn cầu hơn”.

Bìa sách The Godmother: Murder, Vengeance, and the Bloody Struggle of Mafia Women. Ảnh: penguin.

Tuy vậy, thế giới của họ đầy những kẻ “tối cổ”. Trong những năm 1950, Pupetta là một người nổi bật, đó là lý do câu chuyện trở lại với cô ấy nhiều lần. Pupette được Nadeau phỏng vấn nhiều lần dọc theo bờ biển phía nam Naples, bà chiếm một dung lượng nhất định trong cuốn sách. Trang bìa là hình ảnh của bà trong ngày cưới, xung quanh là những người đàn ông với những vết đạn chồng lên trán. Cuộc đời là vậy đấy!

Theo thời gian, bà bị buộc tội thực hiện nhiều vụ giết người khác và phải ngồi tù thêm vài năm. Khi qua đời, bà lên trang nhất các báo ở Italy. Sau đó, cuộc đời bà đã được đưa vào một số bộ phim, trong đó có tác phẩm truyền hình được sản xuất năm 1982 tên Il Caso Pupetta Maresca (tạm dịch: Vụ án Pupetta Maresca). Nhân vật Pupetta do Alessandra Mussolini, cháu gái của thủ lĩnh phát xít Benito Mussolini thủ vai.

Pupetta đã ra tòa để ngăn không cho bộ phim được phát sóng. Theo Nadeau, bà đã thắng kiện khi lập luận rằng việc một người nhà Mussolini đóng vai bà là "một sự xúc phạm đến danh dự của bà".

Barbie Latza Nadeau là một nhà báo người Mỹ, công tác ở Rome suốt 25 năm qua. Viết nên The Godmother: Murder, Vengeance, and the Bloody Struggle of Mafia Women, Barbie Latza Nadeau cũng nhận thức rõ những nguy hiểm tiềm tàng, đe dọa đến sự an toàn của bà. Dù vậy, bà không đề cập gì đến điều này trong cuốn sách, chỉ khéo léo tường thuật sự việc, hạn chế nhận xét chủ quan.

Đây không phải cuốn sách đầu tiên Nadeau viết về những kẻ ngoài vòng pháp luật Italy. Bà từng khai thác chủ đề những phụ nữ Nigeria trở thành con mồi trong đường dây buôn người.