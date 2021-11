Giây phút tồi tệ nhất của Henry Cavill

Sau tai nạn trên phim trường, Henry Cavill vẫn muốn đóng phim hành động đến năm 50 tuổi. Nam diễn viên đồng thời nói anh sẵn sàng thay thế Daniel Craig trong loạt phim James Bond.

Theo Hollywood Reporter, Henry Cavill chiếm lấy toàn bộ sự chú ý khi đến buổi phỏng vấn của tạp chí Mỹ. Theo phóng viên, nam diễn viên cao khoảng 1,88 m nhưng trông anh có vẻ cao hơn nhiều vì bờ vai rộng, thân hình lực lưỡng.

Trái với vẻ mạnh mẽ, Cavill lịch thiệp khi trò chuyện cùng phóng viên. Anh bắt tay, nói lời chào, hỏi người đối diện một ngày làm việc thế nào. Đó cũng là cách Cavill trò chuyện với đồng nghiệp trên phim trường.

“Tôi làm điều đó nhiều đến mức quản lý của tôi khó chịu. Với tôi, cuộc sống vội vàng khiến người ta quên mất lời chào xã giao. Tôi làm vậy vì tôn trọng người khác”, nam diễn viên bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Cơn ác mộng của ngôi sao hành động

Thời niên thiếu, Cavill theo đuổi sự nghiệp bóng bầu dục lúc theo học trường nội trú Hogwarts-esque Stowe ở hạt Buckinghamshire. Cha của Cavill là môi giới chứng khoán, mẹ là thư ký văn phòng. Gia đình của Henry Cavill không có ai theo đuổi nghệ thuật.

Henry Cavill dự định nhập ngũ giống hai người anh sau khi hoàn thành trung học. “Nếu công việc diễn xuất không đến lúc tôi còn đi học, khả năng cao tôi gia nhập Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh”, nam diễn viên nói.

Năm 16 tuổi, khi Russell Crowe đến gần nơi ở của anh quay phim A Beautiful Mind, Henry Cavill mạnh dạn tiếp cận sao phim Gladiator. Chàng trai 16 tuổi tự giới thiệu bản thân, nói mong muốn trở thành diễn viên và xin lời khuyên từ Crowe.

Russell Crowe lúc ấy ấn tượng với Henry Cavill. Nam diễn viên tặng thanh niên 16 tuổi một món quà kèm câu nói: “Hành trình dài 1.000 dặm đều bắt đầu từ những bước nhỏ nhất”.

Chỉ một năm sau, Henry Cavill lọt vào mắt xanh của một giám đốc casting. Chàng trai 17 tuổi được tuyển chọn khi đoàn phim đến thăm trường học. Anh sau đó nhận một vai trong phim Bá tước Monte Cristo (2002).

Tạo hình của Henry Cavill trong series nổi tiếng The Witcher. Ảnh: Netflix.

Đến năm 2007, nam diễn viên xuất hiện trong The Tudors của Showtime, sau đó là vai chính đầu tiên trên màn ảnh rộng trong bộ phim giả tưởng Immortals (2011).

Sau thời gian đóng phim điện ảnh, Cavill nói anh thích đóng phim truyền hình hơn. Với nhiều người, đây là quyết định kỳ quặc. Đến khi Netflix công bố loạt phim The Witcher, Henry Cavill tự hào khi là một phần của bộ phim.

“Tôi mong muốn được đóng vai diễn này. Sau vài tháng nhà sản xuất casting, đại diện của tôi gọi điện nói họ muốn tôi đến thử vai. Tôi lập tức nhận lời dù quản lý nói tôi không cần phải làm vậy”, Cavill nói.

Trong loạt phim, Henry Cavill đóng vai Rivia - thợ săn quái vật có mái tóc bạc. Anh sau đó trở thành cố vấn cho công chúa (Freya Allan đóng) và thực hiện mục đích riêng.

“Henry làm việc chăm chỉ trên phim trường. Anh ấy luôn thuộc lời thoại, các động tác, vũ đạo đẹp mắt để giúp vai diễn thành công”, nhà sản xuất Lauren Schmidt Hissrich nói.

Trong lúc đóng phim trong rừng, Henry Cavill bị rách gân. Theo Hollywood Reporter, tai nạn này là ác mộng với các diễn viên đóng phim hành động.

Nhà sản xuất lo ngại lịch trình quay phim bị xáo trộn. Nam diễn viên sau đó vừa tập vật lý trị liệu, vừa tham gia ghi hình. “Tôi biết họ luôn cố gắng để hoàn thành phim. Tôi phải tìm cách cân bằng. Nếu gục ngã, đây là dấu chấm hết trong sự nghiệp. Việc bị tai nạn là khoảnh khắc tồi tệ nhất của tôi trong năm qua”.

Khi được hỏi về cách vượt qua khoảnh khắc tồi tệ nhất, Henry Cavill nhấn mạnh hai chữ “chuyên nghiệp”. Theo Hollywood Reporter, tính cách này của nam diễn viên giống với Superman. Họ luôn rạch ròi giữa cuộc sống riêng tư và công việc.

“Tôi sống kín đáo và là người của gia đình. Sự chú ý quá mức của truyền thông rất mệt mỏi. Tôi thích có không gian riêng tư với bạn bè và gia đình. Tôi thấy nhiều người là nạn nhân của sự nổi tiếng”, nam diễn viên nói.

Sẵn sàng thay thế Daniel Craig

Sau khi Daniel Craig tuyên bố rời loạt phim James Bond sau No Time to Die, hàng loạt cái tên được đề cử, trong đó có Henry Cavill. Trong cuộc đua với Tom Hardy, Regé-Jean Page, sao phim The Witcher được đánh giá là đối thủ đáng gờm.

Khả năng Henry Cavill tham gia loạt phim càng cao khi nam diễn viên được đạo diễn Christopher McQuarrie khen ngợi: “Anh ấy có sức khỏe, quyến rũ và thái độ làm việc tốt. Cavill sẽ tạo ra Bond xuất sắc”.

Trong năm nay, Henry tham gia bộ phim điệp viên Argylle của Matthew Vaughn. Theo lời đạo diễn, Henry Cavill hoàn toàn phù hợp để đóng vai điệp viên James Bond. “Anh ấy thu hút chỉ từ cái nháy mắt. Vai hành động của Cavill rất khác Kingsman”, Vaughn nói.

Theo Hollywood Reporter, đây có lẽ là lần thứ 100 phóng viên hỏi Henry Cavill về việc nhận vai James Bond. “Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu được trò chuyện với nhà sản xuất. Tôi nhất định không từ chối và vinh hạnh khi được họ để mắt”, nam diễn viên nói.

Henry Cavill hiện là ngôi sao đang lên của Hollywood. Nam diễn viên hiện bận rộn đóng phim hành động giả tưởng Highlander, vai Sherlock Holmes trong phần hai của Enola Holmes và bộ phim điệp viên Argylle quy tụ nhiều ngôi sao.

Henry Cavill được đạo diễn Christopher McQuarrie khen ngợi mang phong thái ngôi sao cổ điển. Ảnh: Hollywood Reporter.

Ngày 17/12, phần tiếp theo của The Witcher ra mắt. Theo nguồn tin, tài tử người Anh được trả hơn 1 triệu USD cho mỗi tập phim. Vì vậy, với danh tiếng và bề dày đóng phim, nhiều người cho rằng nhà sản xuất sẽ không sai lầm khi đưa Henry Cavill trở thành James Bond tiếp theo của màn ảnh.

Henry Cavill cho rằng anh bối rối trước những gì diễn ra. Hiện tại, nam diễn viên chỉ muốn làm tốt việc diễn xuất. “Sau 21 năm làm việc chăm chỉ, giá trị của tôi ngày càng tăng sau The Witcher. Bây giờ, tôi có thể tập trung và gắn bó với diễn xuất”, anh nói.

Theo Hollywood Reporter, phần lớn dự án của Henry Cavill đều là phim hành động. Trước đây, nam diễn viên bị chấn thương chân nghiêm trọng khi đóng The Witcher. Điều đó không cản bước nam diễn viên. Anh tự tin bản thân có thể chiến đấu, chạy nhảy trên phim trường ít nhất đến năm 50 tuổi.

“Tôi rất vui khi có thể tiếp tục đóng phim hành động. Tôi muốn bản thân mình ngày một tốt hơn và không muốn dừng lại”, nam diễn viên nói.

Henry Cavill đảm nhận vai Superman trong ba bộ phim của DC và thu về hơn 2 tỷ USD . Thương hiệu The Witcher là loạt phim gốc được xem nhiều nhất của Netflix (trước khi bị Bridgerton và Squid Game phá kỷ lục). Tất cả điều này cho thấy việc Henry Cavill nghỉ hưu sớm, rút khỏi các bộ phim hành động là thiếu sót lớn.

Đạo diễn Christopher McQuarrie của Mission Impossible: Fallout nói: “Henry là ngôi sao điện ảnh cổ điển. Ngày nay, nhiều diễn viên chỉ muốn đóng phim để nổi tiếng. Anh ấy là mẫu người thích làm việc, mang phong thái tài tử những năm 1930-1940”.